İşçinin gündemi kıdem tazminatı! 1 Mayıs'ta meydanlarda çalışanların sorunları dile getirilecek

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bugün bütün Türkiye'de kutlanacak, çalışanların sorunları ve çözüm önerileri gündeme gelecek. Türkiye, son yıllarda yapılan düzenlemelerle sendikalı çalışan sayısını artırdı. Böylece çalışanlar yasaların getirdiği birçok yeni hakkın yanında sendikal haklara da kavuşmuş oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 31 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre; sendikalı işçi sayısı 1 milyon 859 bine ve resmi sendikalaşma oranı da yüzde 13.86'ya yükseldi. 2013'te 1 milyon civarında olan sendikalı işçi sayısı 2019'da neredeyse 2 katına çıktı. Bu yıl meydanlara damga vuracak konu başlıklarından bazılarının da şöyle olacağını düşünüyoruz:



