İşçinin gündemi kıdem tazminatı! 1 Mayıs'ta meydanlarda çalışanların sorunları dile getirilecek
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bugün bütün Türkiye'de kutlanacak, çalışanların sorunları ve çözüm önerileri gündeme gelecek. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde meydanların gündemi arasında kıdem tazminatı da yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı kıdem tazminatı reformunun bu yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Peki kıdem tazminatı reformunda son durum ne? İşte kıdem tazminatı reformu ile ilgili merak edilenler ve 1 Mayıs'ta meydanlara damga vuracak konu başlıkları...
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bugün bütün Türkiye'de kutlanacak, çalışanların sorunları ve çözüm önerileri gündeme gelecek. Türkiye, son yıllarda yapılan düzenlemelerle sendikalı çalışan sayısını artırdı. Böylece çalışanlar yasaların getirdiği birçok yeni hakkın yanında sendikal haklara da kavuşmuş oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 31 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre; sendikalı işçi sayısı 1 milyon 859 bine ve resmi sendikalaşma oranı da yüzde 13.86'ya yükseldi. 2013'te 1 milyon civarında olan sendikalı işçi sayısı 2019'da neredeyse 2 katına çıktı. Bu yıl meydanlara damga vuracak konu başlıklarından bazılarının da şöyle olacağını düşünüyoruz:
Tüm paydaşların bir araya gelerek belirleyecekleri bu reform yapıldığında, yıllardır sürdürülemeyen sorun olan tazminata garanti gelmiş olacak. İşçinin de işvereninde kıdem tazminatı sorunu kalmayacak, herkes tazminata kavuşacak. Kıdem tazminatı reformuyla ilgili sendikalar görüşlerini meydanlarda dillendirecek.
TOPLU SÖZLEŞME YILI
Bu yıl memurların ve memur emeklilerinin 2020-2021'i kapsayan sosyal ve mali haklarının belirleneceği toplu sözleşme dönemi. Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşme ile önümüzdeki döneme ilişkin 4 ayrı zam oranı belirlenecek. Toplu sözleşmede kamu çalışanlarının birçok talebi de masaya gelecek. Bugün bu konuların da meydanlarda dile getirilmesini bekliyoruz.