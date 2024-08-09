EMEKLİYE ÇİFTE MAAŞ: Tamamlayıcı emeklilik sistemi bu yıl devreye girecek! Yaş şartı değişir mi? SGK'dan çıkmak gerekiyor mu?

1 Türkiye'de bir süre önce de gündeme gelen ikinci emeklilik, Orta Vadeli Program'a (OVP) da girdi. İkinci basamak emeklilik olarak yer alan sistem tamamlayıcı emeklilik olarak uygulanıyor. Türkiye'de bir süredir uygulanan Otomatik Katılımlı BES ile devreye alınan ikinci emeklilik sistemi daha da geliştirilecek.

2 BU YIL YASA ÇIKACAK

Dünyada çeşitli yöntemlerle uygulanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) çalışanların emekli olduklarında gelirlerinin düşmemesini amaçlıyor. Bu sayede emeklilik döneminde kamudan sağlanan gelirin dışında bir maaş daha elde ediliyor.