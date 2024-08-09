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EMEKLİYE ÇİFTE MAAŞ: Tamamlayıcı emeklilik sistemi bu yıl devreye girecek! Yaş şartı değişir mi? SGK'dan çıkmak gerekiyor mu?

OVP'de yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi bu yıl devreye alınacak. Böylece emeklilik döneminde çift maaş alma imkanı getirilmiş olacak. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 07:03 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 07:03
EMEKLİYE ÇİFTE MAAŞ: Tamamlayıcı emeklilik sistemi bu yıl devreye girecek! Yaş şartı değişir mi? SGK’dan çıkmak gerekiyor mu? 1

Türkiye'de bir süre önce de gündeme gelen ikinci emeklilik, Orta Vadeli Program'a (OVP) da girdi. İkinci basamak emeklilik olarak yer alan sistem tamamlayıcı emeklilik olarak uygulanıyor. Türkiye'de bir süredir uygulanan Otomatik Katılımlı BES ile devreye alınan ikinci emeklilik sistemi daha da geliştirilecek.

EMEKLİYE ÇİFTE MAAŞ: Tamamlayıcı emeklilik sistemi bu yıl devreye girecek! Yaş şartı değişir mi? SGK’dan çıkmak gerekiyor mu? 2

BU YIL YASA ÇIKACAK
Dünyada çeşitli yöntemlerle uygulanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) çalışanların emekli olduklarında gelirlerinin düşmemesini amaçlıyor. Bu sayede emeklilik döneminde kamudan sağlanan gelirin dışında bir maaş daha elde ediliyor.

EMEKLİYE ÇİFTE MAAŞ: Tamamlayıcı emeklilik sistemi bu yıl devreye girecek! Yaş şartı değişir mi? SGK’dan çıkmak gerekiyor mu? 3

Söz konusu sistemin devreye girmesi için 2024 yılı ile birlikte yasal düzenleme yapılması bekleniyor. Bugün uygulanan otomatik katılım ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nde çalışanların ücretlerinden her ay en az yüzde 3 kesinti yapılarak primler biriktiriliyor.

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