Fon büyüklüğü 1 trilyon lirayı buldu: BES emekliliğinin 10 avantajı! Kimler, nasıl yararlanacak?

1 Toplam fon büyüklüğü 1 trilyon lirayı aşan Bireysel Emeklilik Sistemi devlet katkısı artışı ve 18 yaş imkanı ile giderek büyüyor. Emeklilik Gözetim Merkezi BES'e girmek için 10 iyi nedeni sıraladı Milyonlarca vatandaş ikinci bir emeklilik imkanı sağlayan Bireysel Emeklilik Sistemi BES'te yer alıyor. 10 yıl 56 yaş imkanıyla emeklilik sağlayan BES yüzde 30'a çıkan devlet katkısı ve 18 yaş altına getirilen sisteme giriş izni ile giderek büyüyor. Emeklilik Gözetim Merkezi de BES'e girmek için 10 iyi nedeni sıraladı.

2 1 - RAHAT BİR EMEKLİLİK: BES, emeklilik döneminizde size ek bir gelir sağlayarak refah seviyenizi arttırmak amacıyla sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak oluşturuldu. Tercih ettiğiniz bir emeklilik şirketinden bir emeklilik ürünü alarak BES'e katılabilirsiniz. Sistemde en az 10 yıl kalarak ve 56 yaşınızı tamamlayarak emekliliğe hak kazanabilirsiniz.