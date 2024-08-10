Emekliye yeni zam! SSK ve BAĞKUR'lu ne kadar alacak? Kesin rakam için tarih verildi

Temmuz ayında 6 aylık enflasyon yüzde 24.73 çıkarken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda enflasyon artışı aldı. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışla birlikte yüzde 19.31 oranında artış aldılar. Önceki gün Merkez Bankası yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı.

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MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ

Raporda, daha önce yüzde 38 olarak öngörülen 2024 yıl sonu enflasyon tahmini aynen korundu. Enflasyon tahmininin üst bandı ise yüzde 42 olarak açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyonda düşüş beklediklerini de söyleyerek tahminlerini değiştirmedi. Söz konusu yıl sonu tahminleri sonucunda emeklilerin ve memurların alabilecekleri zam oranları da hesaplanabiliyor. Yıl sonu için belirlenen yüzde 38 ve yüzde 42 oranlarına göre endeksteki değişim 6 aylık enflasyon oranlarını da veriyor.