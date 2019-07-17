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Statista 2019 altın zengini ülkeleri açıkladı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada ve hangi ülkede ne kadar altın var?

Her yıl düzenli olarak açıklanan altın zengini ülkeler listesinin 2019 güncel hali de nihayet açıklandı. Statista dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkelerinin güncel listesini yayınladı. En çok altın rezervi olan ülkeler listesinde Türkiye de yer alıyor. Peki hangi ülkenin ne kadar altını var? En çok altın rezervine sahip ülke hangisi? Türkiye'nin 2019 yılı altın rezervi ne kadar? İşte Statista'nın açıkladığı verilere göre Türkiye de dahil dünya altın zengini ülkeler sıralaması 2019 güncel liste...

17.07.2019 06:47 - Son Güncelleme: 17.07.2019 06:47
Statista 2019 altın zengini ülkeleri açıkladı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada ve hangi ülkede ne kadar altın var?

Statista 2019 dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkelerinin güncel listesini yayınladı. Listede Türkiye de yer alıyor. Peki en çok altın rezervine sahip ülke hangisi? Türkiye'nin 2019 altın rezervi ne kadar? İşte ülke ülke dünya altın rezervi sıralaması...

Statista 2019 altın zengini ülkeleri açıkladı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada ve hangi ülkede ne kadar altın var?

Belçika

Altın Rezervi: 235.05

Statista 2019 altın zengini ülkeleri açıkladı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada ve hangi ülkede ne kadar altın var?

Avusturya

Altın Rezervi: 289.36

Statista 2019 altın zengini ülkeleri açıkladı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada ve hangi ülkede ne kadar altın var?

İspanya

Altın Rezervi: 290.96

Statista 2019 altın zengini ülkeleri açıkladı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada ve hangi ülkede ne kadar altın var?

Lübnan

Altın Rezervi: 296.43

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