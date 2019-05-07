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Emekliye bin TL

07.05.2019 09:20

Yılın ilk bayram ikramiyesi gün sayıyor. Bin liralık ödeme 27-31 Mayıs arasında beklenirken, tam tarihi SGK duyuracak. Emekli aylığı bu tarihe kadar bağlananlar da ikramiye alacak...


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