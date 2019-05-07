Çalışan emekliye ikinci tazminat! Emeklilerin maaşlarına haciz koyuluyor mu? İşe girince maaşlar kesilir mi?
Çalışanlar emekli olurken birikmiş kıdem tazminatını alıyor. Eğer emeklilikte çalışmaya devam ederse, yine tazminat kazanıyor. Peki ikinci tazminatı almak için şartlar nelerdir? Emeklilerin maaşlarına haciz koyuluyor mu? İşe girince maaşlar kesilir mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, ikinci tazminat ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar...
Çalışan emeklilerin diğer çalışanlardan özlük hakları bakımından bir farkı bulunmuyor. Dolayısıyla tazminat konusunda da aynı şartlar geçerli. Yani işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekiyor. Ayrıca kendi istek ve kusuru dışında çıkmış olması lazım. Yani istifa ederse diğer çalışanlar gibi emekli çalışanlar da tazminat alamıyor.
Bir işyerinde çalıştıktan sonra emekli olanlar istedikleri zaman ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor. Son işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak kaydıyla ne kadar kıdemi varsa o kadar tazminat ödeniyor. Daha sonra bir başka işyerinde de 1 yılı doldurup kendi istek ve kusuru dışında çıkartılırsa bu kez ikinci tazminatı da alabiliyor.
İSTİFAYA DİKKAT EDİN
Emekli olurken kendi isteğiyle ayrılmasına yani istifa etmesine rağmen kıdem tazminatını alabilen emekli, çalışmaya başladığında istifa ederse para alamıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Emekli olduktan sonra tazminatınızı alıp aynı işyerinde devam ederseniz de kıdeminiz sıfırlandığı için yine 1 yıl beklemeniz gerekir.
HACZ DE YAPILMIYOR
Emekliler için yasalarımızda bazı ayrıcalıklar bulunuyor. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri; maaşlarından başka gelirleri yoksa, brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için vergi ödemiyor. Ayrıca emeklilerin maaşlarına haciz konulamıyor ve kesinti yapılamıyor. Bazı istisnalar dışında... Bu istisnalar ise SGK alacakları ve nafaka. Bu ikisi dışında emeklinin izni olmadan hiçbir alacak için maaşa haciz konulamıyor. Yani kredi kartı kullanan bir emekli için banka emeklinin izni olmadan haciz uygulayamıyor. Kredi alırken ya da kredi kartı anlaşması yaparken imzaladığınız sözleşmelere dikkat edin. Maaşa haciz konulacağıyla ilgili bir madde varsa bankayla görüşmenizde fayda var. İcra daireleri emeklinin yazılı rızası yoksa haciz taleplerini reddediyor. İcra takibi başlatılırsa icra dairesine gidip emekli olduğunuzu belirtip itiraz edin, takip durdurulacaktır.