Çalışan emekliye ikinci tazminat! Emeklilerin maaşlarına haciz koyuluyor mu? İşe girince maaşlar kesilir mi?

HACZ DE YAPILMIYOR

Emekliler için yasalarımızda bazı ayrıcalıklar bulunuyor. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri; maaşlarından başka gelirleri yoksa, brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için vergi ödemiyor. Ayrıca emeklilerin maaşlarına haciz konulamıyor ve kesinti yapılamıyor. Bazı istisnalar dışında... Bu istisnalar ise SGK alacakları ve nafaka. Bu ikisi dışında emeklinin izni olmadan hiçbir alacak için maaşa haciz konulamıyor. Yani kredi kartı kullanan bir emekli için banka emeklinin izni olmadan haciz uygulayamıyor. Kredi alırken ya da kredi kartı anlaşması yaparken imzaladığınız sözleşmelere dikkat edin. Maaşa haciz konulacağıyla ilgili bir madde varsa bankayla görüşmenizde fayda var. İcra daireleri emeklinin yazılı rızası yoksa haciz taleplerini reddediyor. İcra takibi başlatılırsa icra dairesine gidip emekli olduğunuzu belirtip itiraz edin, takip durdurulacaktır.



