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Emekliye bin 102 TL! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak-Temmuz ikramiyeleri güncellenecek

Bin liralık bayram ikramiyesi için Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 'Artış emekli aylıklarına endekslensin' dedi. Talep hayata geçerse ikramiye 6 ayda bir yükselecek, Mayıs'ta bin 102 lira ödenecek. Peki, Türkiye Emekliler Derneği'nin gündeme getirdiği talep ile birlikte emekli maaşlarındaki artış ne kadar olacak? İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren o detaylar...

18.03.2019 00:57 - Son Güncelleme: 18.03.2019 07:59
Emekliye bin 102 TL! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak-Temmuz ikramiyeleri güncellenecek

Yaklaşık 12.3 milyon emekli geçen yıl bayram ikramiyesi hakkı elde etti.

Emekliye bin 102 TL! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak-Temmuz ikramiyeleri güncellenecek

Geçtiğimiz yıl 2 bin lira ikramiye alan emekliler, bu yıl da Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ödeme alacak.

Emekliye bin 102 TL! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak-Temmuz ikramiyeleri güncellenecek

Ramazan Bayramı ikramiyesinin 27-31 Mayıs arasında, Kurban Bayramı ödemesinin de 5-9 Ağustos'ta verilmesi beklenirken, emekliler tutarda artış beklentisi taşıyor.

Emekliye bin 102 TL! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak-Temmuz ikramiyeleri güncellenecek

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), "İkramiyeler, emekli aylıkları artışına endekslenerek güncellensin" talebini gündeme taşıdı.

Emekliye bin 102 TL! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak-Temmuz ikramiyeleri güncellenecek

Bu talep hayata geçerse ikramiye tutarları 6 ayda bir zamlanacak.

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