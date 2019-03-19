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Emekliye 344 lira aile yardımı! Emekli maaşına ilave olarak ödenecek

Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme! Memurlara verilen aile yardımının emeklilere de ödenmesi masaya geliyor. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği, konuyu gündeme taşıdı. Talep hayata geçerse emekliler aylık 344 lira ek gelire kavuşabilecek. Peki emekliye aile yardımı nasıl hesaplanacak? Hangi emekli ne kadar alacak? Detaylar haberimizde...

19.03.2019 07:58 - Son Güncelleme: 19.03.2019 07:59
Emekliye 344 lira aile yardımı! Emekli maaşına ilave olarak ödenecek

Memurlara verilen aile yardımının emeklilere de ödenmesi masaya geliyor. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği, konuyu gündeme taşıdı. Talep hayata geçerse emekliler aylık 344 lira ek gelire kavuşabilecek.
İşte detaylar:

Emekliye 344 lira aile yardımı! Emekli maaşına ilave olarak ödenecek

Emekliler promosyon, ikramiye, ek ödeme gibi uygulamalarla maaşlarına ilave gelir elde edebilirken, bunlara bir yenisinin daha eklenmesi gündemde.

Emekliye 344 lira aile yardımı! Emekli maaşına ilave olarak ödenecek

Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği, memurlara verilen aile yardımının emeklilere de ödenmesini istiyor.

Emekliye 344 lira aile yardımı! Emekli maaşına ilave olarak ödenecek

KPDK'YA GELECEK
Türkiye Emekliler Derneği, "Kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı, tüm emeklilere de aile yardımı desteği olarak getirilsin" çağrısı yaptı.

Emekliye 344 lira aile yardımı! Emekli maaşına ilave olarak ödenecek

Memur sendikaları da bu ay yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında "Memurlara verilen aile yardımı emeklilikte de sürsün" demeye hazırlanıyor.

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