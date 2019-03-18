Bin liralık bayram ikramiyesi için Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 'Artış emekli aylıklarına endekslensin' dedi. Talep hayata geçerse ikramiye 6 ayda bir yükselecek, Mayıs'ta bin 102 lira ödenecek. Peki, Türkiye Emekliler Derneği'nin gündeme getirdiği talep ile birlikte emekli maaşlarındaki artış ne kadar olacak? İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren o detaylar...
Emekliye bin 102 TL! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak-Temmuz ikramiyeleri güncellenecek18.03.2019 09:53
- Emekliye bin 102 TL! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak-Temmuz ikramiyeleri güncellenecek
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