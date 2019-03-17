Engelliye erken emeklilik müjdesi! Emeklilikte yaş şartı kalktı
Doğuştan engeli olan çalışanlar yaş şartı aranmaksızın belli bir süreyi doldurunca erken emekli olabiliyor. Erken emeklilik hakkından kimler yararlanabilecek? Erken emeklilik hakkı için hangi belgeler gerekiyor? Memurlarda engelliye erken emeklilik var mı? Engelliye erken emeklilik konusunda merak edilen tüm detaylar haberimizde...
17.03.2019 07:57
- Son Güncelleme: 17.03.2019 07:57
Engelliye erken emeklilik müjdesi! Emeklilikte yaş şartı kalktı
Engelliye erken emeklilik müjdesi! Emeklilikte yaş şartı kalktı
Engelliye erken emeklilik müjdesi! Emeklilikte yaş şartı kalktı
Engelliye erken emeklilik müjdesi! Emeklilikte yaş şartı kalktı
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