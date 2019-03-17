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Engelliye erken emeklilik müjdesi! Emeklilikte yaş şartı kalktı

Doğuştan engeli olan çalışanlar yaş şartı aranmaksızın belli bir süreyi doldurunca erken emekli olabiliyor. Erken emeklilik hakkından kimler yararlanabilecek? Erken emeklilik hakkı için hangi belgeler gerekiyor? Memurlarda engelliye erken emeklilik var mı? Engelliye erken emeklilik konusunda merak edilen tüm detaylar haberimizde...

17.03.2019 07:57 - Son Güncelleme: 17.03.2019 07:57
Engelliye erken emeklilik müjdesi! Emeklilikte yaş şartı kalktı
Engelliye erken emeklilik müjdesi! Emeklilikte yaş şartı kalktı

Sosyal güvenlik mevzuatımızda bazı rahatsızlıkları ya da engelleri bulunan vatandaşlar için erken emeklilik imkânları bulunuyor.

Engelliye erken emeklilik müjdesi! Emeklilikte yaş şartı kalktı
Engelliye erken emeklilik müjdesi! Emeklilikte yaş şartı kalktı

Bunlar malulen emeklilik ve engelli emekliliği. Malulen emeklilik sonradan çıkan rahatsızlıklarla oluyor.

Engelliye erken emeklilik müjdesi! Emeklilikte yaş şartı kalktı
Engelliye erken emeklilik müjdesi! Emeklilikte yaş şartı kalktı

Ya da iş kazası ile gerçekleşiyor ve çalışma gücünün en az yüzde 60 kaybolmasıyla kazanılabiliyor.

Engelliye erken emeklilik müjdesi! Emeklilikte yaş şartı kalktı
Engelliye erken emeklilik müjdesi! Emeklilikte yaş şartı kalktı

Engelli emekliliği ise doğuştan meydana gelen engellilik veya rahatsızlık sonucu alınan vergi indirimi sonrasında ortaya çıkıyor.

Engelliye erken emeklilik müjdesi! Emeklilikte yaş şartı kalktı
Engelliye erken emeklilik müjdesi! Emeklilikte yaş şartı kalktı

Burada da en az yüzde 40 iş görme kaybı aranıyor.

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