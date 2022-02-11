Emekliye bayram ikramiyesine ek destek! 3.000 TL'ye kadar verilecek! 2022 emekli bayram ikramiyesi ücreti zammı...
Emekli maaşlarında taban aylıklarının 2.500 TL'ye çıkarılmasının ardından maaşa ek ikramiyeler ve emekli destekleri de merak edilmeye başladı. 2022 yılında emekliler bankaların 3 bin liraya varan nakit promosyonları sayesinde hem yeni emekli olanlar hem de mevcut emekli maaşını taşıyanlar bu haktan yararlanabilecek. Öte yandan emeklilere her yıl dini bayramlar öncesinde ödenen emekli ikramiyelerinde ise yeni oranlar merak ediliyor. 3 yılda bir bankalar tarafından yeni emekli maaş müşterilerine verilen promosyonlarla bu yıl emekli kazançlı çıkacak. İşte detaylar
11.02.2022 10:14
- Son Güncelleme: 11.02.2022 10:14
Emekliye Bu Yılda Da 3 Farklı İkramiye
Emekli maaşına ek destek arayanlara özel bankalar harekete geçti. Bir yandan hükümet tarafından her yıl iki defa olmak üzere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiyelere ek olarak, 3 yılda bir bankalar tarafından verilen nakit promosyon avantajları bazı emeklilerin yıl da 3 defa maaşa ek ikramiye almasını sağlıyor.
Emekliye 3.000 TL Ödeme Yapılacak!
2022 yılında da bankaların emekli maaş müşterilerine özel ek ödeme seçenekleri ve ayrıcalıklı bankacılık hizmetleri sunulmaya devam ediyor. Şekerbank tarafından bu yıl 3 bin liraya çıkarılan nakit promosyon fırsatı sayesinde emekli maaşına ek 3.000 TL kazanma şansı sağlanacak.