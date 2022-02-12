BİM ve ŞOK hafta sonu aktüel ürünler kataloğu yayında! 25 TL üzeri alışverişte 19 TL’ye düşüyor! Gıda ve teknolojik ürünlerde indirim başladı

BİM ve ŞOK'un hafta sonu aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta sonu her iki markette de büyük indirimler vatandaşları bekliyor. Peynir, fıstık ezmesi, pekmez, tahin, çay, sucuk, diş macunu, saç boyası, domestoz, deterjan, kahve makinesi, saç düzleştirici, pijama takımı, iç çamaşırı, akıllı telefonlar ve beyaz eşyada indirimler yapıldı. BİM'de Fitilli Kadife Battaniye Tek Kişilik 99,90'dan satılıyor. İşte aktüel ürünler kataloğundaki indirimli fiyatların tümü...