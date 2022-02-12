Başvuru bankadan yapılacak, sıfır faizli kredi, faizsiz ihtiyaç kredisi verilecek! Az önce belli oldu! 5.000 TL acil nakit destek programı!

Vatandaşların 10 bin liraya kadar olan tüm nakit sorunlarını çözmesi hedeflenen krediden yararlanmak için Akbank Mobil üzerinden veya diğer dijital kanallar aracılığıyla ilk defa ve uzaktan müşteri olma sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Kampanyadan yararlanmak için Akbanklı olduktan sonra 5 gün içinde kredi talep edilmelidir.