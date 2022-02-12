Başvuru bankadan yapılacak, sıfır faizli kredi, faizsiz ihtiyaç kredisi verilecek! Az önce belli oldu! 5.000 TL acil nakit destek programı!
Bankalar ihtiyaç kredilerinde yeni güncellemeler yapmaya devam ediyor. Birçok banka faizsiz düşük miktarda nakit ihtiyaç kredisi verirken, kredi masrafları ve zorlu müracaat süreçleri de ortadan kaldırıldı. Genellikle dijital dönüşüm politikaları kapsamında kişilerin çok daha basit bir şekilde şubelere bile gitmeden kredi alması sağlanıyor. İhtiyaç kredilerinde düşürülen faiz oranları ve masrafsız alternatifler ise son dönemde nakit gereksinimi çoğalan kişilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. İşte ihtiyaç kredilerinde devrim yapan o bankalar
Akbank'tan Masrafsız Anında 10 Bin Lira Kredi
Akbank yeni müşterilerine özel anında 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi desteği vermeye devam ediyor. Üstelik tamamen masrafsız olarak sunulan kredi kapsamında %0,99 faiz oranları geçerli olacak.
Vatandaşların 10 bin liraya kadar olan tüm nakit sorunlarını çözmesi hedeflenen krediden yararlanmak için Akbank Mobil üzerinden veya diğer dijital kanallar aracılığıyla ilk defa ve uzaktan müşteri olma sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Kampanyadan yararlanmak için Akbanklı olduktan sonra 5 gün içinde kredi talep edilmelidir.
ING'den 5 Bin Lira Faizsiz Kredi
Nakit ihtiyacı olan ve ilk defa ING Bank müşterisi olacak vatandaşların %1,59'dan başlayan tanışma faiz oranları ile 20.000 TL'ye kadar kredi almaları mümkündür.
20 bin lira kredinin yanı sıra Turuncu Ekstra programı kapsamında 5.000 TL'ye kadar faizsiz kredi avantajlarının da kullanılması mümkündür.