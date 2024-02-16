EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI! 3 bin TL bayram ikramiyesini kimler alacak? EYT'liler faydalanacak mı? Dul ve yetimlere nasıl yansıyacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği müjdeyi açıkladı. İkramiyede yüzde 50 artış yapacaklarını duyuran Başkan Erdoğan, emeklilere ödeyecekleri tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya yükselteceklerini duyurdu. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme, TBMM Başkanlığına sunulan 8. Yargı Paketi'nde yer aldı. Peki ödeme ne zaman yapılacak? Kim, nasıl yararlanacak? İşte detayları...
Yaklaşık 16 milyon emekliye bayram ikramiyesi müjdesi geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz" dedi.
YARGI PAKETİNDE!
Başkan Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme, TBMM Başkanlığına sunulan 8. Yargı Paketi'nde yer aldı.
Emekliler Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde 2 bin lira yerine 3 bin lira ikramiye alacak.
Bu yılki toplam ödeme 4 bin liradan 6 bin liraya yükselecek. Artış dul ve yetimlerin alacağı ödemelere de yansıyacak. İşte ikramiyelere ilişkin merak edilen soruların yanıtları:
- Süreç nasıl ilerleyecek?
İkramiye artışına ilişkin yasa teklifi bu ay içerisinde ya da en geç Mart ayında Meclis'e sevk edilecek. Nisan ayı başında da ilk ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek.