EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI! 3 bin TL bayram ikramiyesini kimler alacak? EYT'liler faydalanacak mı? Dul ve yetimlere nasıl yansıyacak?

1 Yaklaşık 16 milyon emekliye bayram ikramiyesi müjdesi geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz" dedi. YARGI PAKETİNDE!

Başkan Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme, TBMM Başkanlığına sunulan 8. Yargı Paketi'nde yer aldı.

2 Emekliler Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde 2 bin lira yerine 3 bin lira ikramiye alacak. ▶️ Başkan Erdoğan müjdeledi: EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ YILLIK 6 BİN TL! Bu yılki toplam ödeme 4 bin liradan 6 bin liraya yükselecek. Artış dul ve yetimlerin alacağı ödemelere de yansıyacak. İşte ikramiyelere ilişkin merak edilen soruların yanıtları: