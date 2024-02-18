Emekliye 8.500 TL yeni ilave farkı çıktı! En düşük 10.000 TL maaş alan SGK-SSK-Bağ-Kur'luya 19-28 Şubat arasında 3'ü 1 arada ödeme yatacak! 6 bin TL ikramiye dahil...

1 Son dönemde, bankaların hem çalışanlara hem de emeklilere yönelik promosyon imkanları sunması dikkat çekiyor. Emeklilere yönelik promosyon kampanyaları hareketlenirken, kamu sektöründe yenilenen sözleşmelerde de önemli rakamlar ortaya çıkıyor.

2 Milyonlarca emeklinin beklediği ikramiye zammını Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Bayram ikramiyesini 2018'de getirdiklerini belirten Başkan Erdoğan, "Önce bin liraydı, evvela bin 100, sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz" dedi.