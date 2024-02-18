Emekliye 8.500 TL yeni ilave farkı çıktı! En düşük 10.000 TL maaş alan SGK-SSK-Bağ-Kur'luya 19-28 Şubat arasında 3'ü 1 arada ödeme yatacak! 6 bin TL ikramiye dahil...

Son dönemde, bankaların hem çalışanlara hem de emeklilere yönelik promosyon imkanları sunması dikkat çekiyor. Emeklilere yönelik promosyon kampanyaları hareketlenirken, kamu sektöründe yenilenen sözleşmelerde de önemli rakamlar ortaya çıkıyor.
Milyonlarca emeklinin beklediği ikramiye zammını Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Bayram ikramiyesini 2018'de getirdiklerini belirten Başkan Erdoğan, "Önce bin liraydı, evvela bin 100, sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz" dedi.