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Emekliye 8.500 TL yeni ilave farkı çıktı! En düşük 10.000 TL maaş alan SGK-SSK-Bağ-Kur'luya 19-28 Şubat arasında 3'ü 1 arada ödeme yatacak! 6 bin TL ikramiye dahil...

Emeklilik sürecine adım atanlar ve emeklilik başvurusu yapacak olanlar için sevindirici bir gelişme yaşanıyor. Bayram ikramiyelerine yapılan yüzde 50'lik zam, yeni emekli adaylarını da kapsayacak. Ancak, bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken belirli tarihler bulunuyor. Öte yandan kamu çalışanları ve emekliler için promosyon fırsatlarının artmasına yol açıyor. Hem aktif görevdeki çalışanlar hem de emekli kesim, artan maaşlarının yanı sıra promosyonlarla da destekleniyor. İşte emekliye ödenecek ek gelir fırsatları haberimizde...

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 09:43 Güncelleme 18 Şubat 2024, 09:43
Emekliye 8.500 TL yeni ilave farkı çıktı! En düşük 10.000 TL maaş alan SGK-SSK-Bağ-Kur’luya 19-28 Şubat arasında 3’ü 1 arada ödeme yatacak! 6 bin TL ikramiye dahil... 1

Son dönemde, bankaların hem çalışanlara hem de emeklilere yönelik promosyon imkanları sunması dikkat çekiyor. Emeklilere yönelik promosyon kampanyaları hareketlenirken, kamu sektöründe yenilenen sözleşmelerde de önemli rakamlar ortaya çıkıyor.

Emekliye 8.500 TL yeni ilave farkı çıktı! En düşük 10.000 TL maaş alan SGK-SSK-Bağ-Kur’luya 19-28 Şubat arasında 3’ü 1 arada ödeme yatacak! 6 bin TL ikramiye dahil... 2

Milyonlarca emeklinin beklediği ikramiye zammını Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Bayram ikramiyesini 2018'de getirdiklerini belirten Başkan Erdoğan, "Önce bin liraydı, evvela bin 100, sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz" dedi.

Emekliye 8.500 TL yeni ilave farkı çıktı! En düşük 10.000 TL maaş alan SGK-SSK-Bağ-Kur’luya 19-28 Şubat arasında 3’ü 1 arada ödeme yatacak! 6 bin TL ikramiye dahil... 3

Böylece emeklilerin yıllık ikramiye bedeli 6 bin liraya çıkmış oldu. Açıklamanın ardından yasal düzenleme de hazırlanarak TBMM'ye sunuldu. Ödenecek zamlı ikramiyeden SGK'dan maaş alan tüm hak sahipleri yararlanacak.

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