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Emekliye ayda 269 TL | SSK ve Bağ - Kur emeklilerinin ek ödemelerinde artış olacak

Tüm emeklilere her ay verilen ek ödemenin artırılması gündemde. Türkiye Emekliler Derneği, 'Maaşın yüzde 9'u oranında olsun' diyor. Buna göre, SSK ve Bağ- Kur'luların ek ödemesinde 42 ile 269 lira arasında artış olacak. Peki emekli maaşlarındaki ek ödemelerin artmasıyla birlikte güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emeklilerin merakla beklediği o detaylar...

04.03.2019 08:02 - Son Güncelleme: 04.03.2019 08:02
Emekliye ayda 269 TL | SSK ve Bağ - Kur emeklilerinin ek ödemelerinde artış olacak

Emeklileri, Ocak zammının ardından Temmuz artışı bekliyor. Tüm emeklilerin maaşına Temmuz'da zam yapılırken, bununla birlikte ek ödeme tutarları da yükselecek.

Emekliye ayda 269 TL | SSK ve Bağ - Kur emeklilerinin ek ödemelerinde artış olacak

Her ay maaşın yüzde 4'ü, 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı, Temmuz'da yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağından artacak.

Emekliye ayda 269 TL | SSK ve Bağ - Kur emeklilerinin ek ödemelerinde artış olacak

Ayrıca halen bin 224 lira 81 kuruşun altındaki maaşlara yüzde 5 oranında ek ödeme verilirken, bu sınır yükselecek.

Emekliye ayda 269 TL | SSK ve Bağ - Kur emeklilerinin ek ödemelerinde artış olacak

Ayrıca ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten yüzde 8-9'a çıkarılması da gündemde.

Emekliye ayda 269 TL | SSK ve Bağ - Kur emeklilerinin ek ödemelerinde artış olacak

Türkiye Emekliler Derneği'nin gündeme taşıdığı talep hayata geçerse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 42 ile 269 lira arasında artış yaşanacak.

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