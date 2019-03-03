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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emekli maaşları ile ilgili emsal karar

Emekli maaşına haciz konulabilir mi? Bu soruya yanıt arayan emekliler, bankalar ile imzaladıkları kredi ve kredi kartı sözleşmelerinin içeriğine dikkat etmeli. Eğer emekli bir kişi bankaya haciz ya da bloke için herhangi bir izin vermediyse emekli maaşının haczedilmesi mümkün olmuyor. Peki hangi durumlarda emekli maaşı haczedilebilir? Emeklinin maaşına el konulabilir mi? İşte o sorunun cevabı...

03.03.2019 13:01 - Son Güncelleme: 03.03.2019 13:01
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emekli maaşları ile ilgili emsal karar

Normal şartlarda yasaya göre; 'memur emeklileri dışındaki' emeklilerin yani SSK, Bağkur emeklilerinin maaşına, üçüncü kişilere (banka gibi) olan borcu nedeniyle haciz konulabilmesi için borçlu emeklinin izninin, rızasının (muvafakatinin) olması gerekiyor.

Bir başka ifadeyle emeklinin izni olmadan maaşa haciz konulamaz.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emekli maaşları ile ilgili emsal karar

HEMEN İTİRAZ EDİLMELİ
Emekli maaşına haciz konulamayacağıyla ilgili Yargıtay kararları mevcut. Rızası olmadan maaşı haczedilen emeklinin bankadan, 'Haciz konulan maaş benim emekli maaşımdır' şeklinde bir yazı alarak icra dairesine götürüp itirazda bulunması gerekiyor.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emekli maaşları ile ilgili emsal karar

Kanun yalnızca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nezdinde doğacak alacakların muvafakatname olmadan haczine izin veriyor. Üstelik bu haciz miktarı maaşın dörtte birini (yüzde 25) geçemiyor.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emekli maaşları ile ilgili emsal karar

BANKA BLOKE EDEMEZ
Bazı durumlarda, bilhassa kredi kart borçlarında eğer aynı bankadan maaş alınıyorsa ilgili banka maaşın tamamını bloke edebiliyor. Ancak bankanın böyle bir hakkı ve yetkisi bulunmuyor.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emekli maaşları ile ilgili emsal karar

Borçlu ve ailesinin geçinmeleri için gerekli miktar düşüldükten sonra haciz yapılması gerekiyor. Birden fazla haciz var ise sıraya konuyor. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemiyor.

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