Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emekli maaşları ile ilgili emsal karar

Emekli maaşına haciz konulabilir mi? Bu soruya yanıt arayan emekliler, bankalar ile imzaladıkları kredi ve kredi kartı sözleşmelerinin içeriğine dikkat etmeli. Eğer emekli bir kişi bankaya haciz ya da bloke için herhangi bir izin vermediyse emekli maaşının haczedilmesi mümkün olmuyor. Peki hangi durumlarda emekli maaşı haczedilebilir? Emeklinin maaşına el konulabilir mi? İşte o sorunun cevabı...

03.03.2019 13:01 - Son Güncelleme: 03.03.2019 13:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





