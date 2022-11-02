Emekliye asgari 11 bin TL ödeme! Kasım ayı taban-tavan promosyon TABLOSU! 19 bankada tutar yenilendi! Vakıfbank, Halkbank, ING, Akbank, Ziraat...

Yaklaşık 13 milyon emekli vatandaş emekli maaşı promosyon zammı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bankalar '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü veren emekliler için 7.500 liraya kadar varan promosyon veriyor. Bu nedenle pek çok emekli arama motorlarında "Emekli maaşı promosyon zammı ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte Kasım ayı promosyon ödeme tablosu 2022!