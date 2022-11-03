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Haberler Ekonomi 4A,4B,4C'lilere 45,46,47 yaş sonrası fırsat! Erken emeklilik için tüm KAPILAR AÇILDI! Primler FAİZİYLE ödenecek..

4A,4B,4C'lilere 45,46,47 yaş sonrası fırsat! Erken emeklilik için tüm KAPILAR AÇILDI! Primler FAİZİYLE ödenecek..

8 Eylül 1999 öncesinde sigortasız çalışanlar bu dönem için tespit davası açarak emekliliğe hak kazanabilir. Bu tarihten önce sigortasız çalışanlar SGK'ya başvurarak ilk işe giriş tarihinin fiilen çalıştığı tarihin olması gerektiğini belirterek sigorta başlangıç tarihinin düzeltilmesini talep edebilir. 45 yaşını dolduranların da en büyük hayali erken emeklilik. Konuyla ilgili çalışmalar hızlandı. İşte tüm çalışanlar için EYT formülleri ve tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
03.11.2022 11:46 - Son Güncelleme: 03.11.2022 11:50
4A,4B,4C’lilere 45,46,47 yaş sonrası fırsat! Erken emeklilik için tüm KAPILAR AÇILDI! Primler FAİZİYLE ödenecek..

EYT'de yeni müjde geldi. Aralık ayında çıkması beklenen düzenleme için 8 Eylül 1999 öncesinde sigortasız çalışanlar bu dönem için tespit davası açarak emekliliğe hak kazanabilir açıklaması yapıldı. Bu sayede geçmişte sigortasız bir şekilde çalışanlar bu yöntemle kolaylıkla erken emekliliğe hak kazanabilecek. Emeklilikte yaşa takılanlar yasal düzenlemeyi beklerken, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortasız çalıştıkları için kapsama giremeyecek olanlar çözüm arıyor.

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4A,4B,4C’lilere 45,46,47 yaş sonrası fırsat! Erken emeklilik için tüm KAPILAR AÇILDI! Primler FAİZİYLE ödenecek..

Bu dönemde yazılı belgesi olmayanlar tanık gösterebilir. Sigorta primleri faiziyle ödenir.

4A,4B,4C’lilere 45,46,47 yaş sonrası fırsat! Erken emeklilik için tüm KAPILAR AÇILDI! Primler FAİZİYLE ödenecek..

Olumlu yanıt alınmazsa hizmet tespit devası açılabilir. Sigorta primleri faiziyle ödenebilir. Hizmet tespit davası için beş yıllık zaman aşımı süresi bulunmasına karşın SGK kayıtlarında "Bordro, sigortalı hesap fişi, bildirge" gibi belgeleri olması halinde hak düşürücü süre işletilmiyor.

4A,4B,4C’lilere 45,46,47 yaş sonrası fırsat! Erken emeklilik için tüm KAPILAR AÇILDI! Primler FAİZİYLE ödenecek..

EMEKLİLİK TAKVİMİ

31.12.2008 ~ 2009 7100 gün 60 yaş

09.09.1999 ~ 31/12/2008 7000 gün, 60 yaş

24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün, 58 yaş

24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün, 57 yaş

24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün, 56 yaş

24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün, 55 yaş

24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün, 54 yaş

24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün, 53 yaş

24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün, 52 yaş

24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün, 51 yaş

4A,4B,4C’lilere 45,46,47 yaş sonrası fırsat! Erken emeklilik için tüm KAPILAR AÇILDI! Primler FAİZİYLE ödenecek..

40 YAŞINDA ERKEN EMEKLİLİK

Kanser, Parkinson, MS, bazı psikiyatrik hastalıklar, kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı olan vatandaşlar erken emekli olabilmekte. Malulen emeklilik için prim gün sayısı ve diğer detaylar merak ediliyor. 10 yıl sigortalı ve 1800 gün prim ödeme koşulu ile beraber malulen emekli olunabiliyor.

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