Vav TV İzle
Haberler Ekonomi SGK belgeyi ibraz et maaşın direkt bağlansın! 15 yıl sigortası olana emeklilik müjdesi verildi! Artık netleşti!

SGK belgeyi ibraz et maaşın direkt bağlansın! 15 yıl sigortası olana emeklilik müjdesi verildi! Artık netleşti!

15 yıl sigortası olana emeklilik müjdesi verildi! Artık netleşti! Emeklilik hayali kuran vatandaşlara özel olarak açıklanan bu imkanlardan çoğu kişinin yararlanması bekleniyor. Bu süreçte vatandaşların SGK belgelerini ibraz etmeleri gerekiyor. SGK belgelerini ibraz eden vatandaşlara SGK emeklilik maaşını direkt olarak bağlıyor. Bu da emekli olmayı isteyenlerin erken dönemde emekli olabilme fırsatını yanında getirmektedir.

takvim.com.tr
07.11.2022 08:58 - Son Güncelleme: 07.11.2022 08:58
SGK belgeyi ibraz et maaşın direkt bağlansın! 15 yıl sigortası olana emeklilik müjdesi verildi! Artık netleşti!

SGK bağlamında oluşturulan son açıklamayla emekliye müjde verildi. 15 sene sigortası olan vatandaşlara aynı vakitte emeklilik müjdesi verildi. SGK'dan yapılan açıklamalarda 15 yıllık süre boyunca prim payesini ödeyen vatandaşlar basit bir şekilde kriterleri karşılaması durumunda emekli olabilme avantajına sahip olabilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SGK belgeyi ibraz et maaşın direkt bağlansın! 15 yıl sigortası olana emeklilik müjdesi verildi! Artık netleşti!

SGK belgelerini ibraz eden vatandaşlara SGK emeklilik maaşını direkt olarak bağlıyor. Bu da emekli olmayı isteyenlerin erken dönemde emekli olabilme fırsatını yanında getirmektedir.

SGK belgeyi ibraz et maaşın direkt bağlansın! 15 yıl sigortası olana emeklilik müjdesi verildi! Artık netleşti!

SGK Tarafından Açıklama Geldi!

SGK tarafından açıklanan bu kampanyanın katılım şartı 1999 yılından önceki sigortalılar için geçerli olmasıdır. 1999 yılından önce sigortası başlayan kişiler kampanyadan yararlanarak SGK belgesini ibraz ederek maaşlarını alabiliyorlar.

SGK belgeyi ibraz et maaşın direkt bağlansın! 15 yıl sigortası olana emeklilik müjdesi verildi! Artık netleşti!

Böylelikle kişiler erken emeklilik avantajlarından yararlanma olanaklarına sahip olmanın ayrıcalığını yaşıyor. SGK tarafından yapılan açıklamaların ardından milyonlarca kişi kampanyadan yararlanma olanakları için başvurularda bulunuyor.

SGK belgeyi ibraz et maaşın direkt bağlansın! 15 yıl sigortası olana emeklilik müjdesi verildi! Artık netleşti!

1999 sonrası için prim şartı ön koşulu 4500 seviyesine çıkıyor. Yıl şartı ise bu kapsamda 25 yıla çıkış gösteriyor. Aynı zamanda bu süreçte sağlık çalışanlarına yıpranma payının da verilmesi bekleniyor.

SON DAKİKA