Emekliye %9'luk refah payı + 3 bin TL seyyanen zam çıktı! En düşük emekli maaşı alana %39 enflasyon farkı geldi! SSK-SGK, BAĞ-KUR'a %4 ek ödeme içinde...

1 3 Ocak Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamları, Türkiye'de emekli maaşları ve memur maaşları üzerindeki zam oranlarını belirlemek için kritik bir rol oynayacak. Refah payı hariç olmak üzere, emekli maaşları ve memur maaşlarındaki artışlar bu tarihle birlikte netlik kazanacak.

2 Emeklileri yakından ilgilendiren Ocak zammı için geri sayım başlarken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini sevindirecek açıklamalar geldi. Enflasyon artışı ve beklenen iyileştirmelerle ilgili detaylar netleşiyor.