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Emekliye %9'luk refah payı + 3 bin TL seyyanen zam çıktı! En düşük emekli maaşı alana %39 enflasyon farkı geldi! SSK-SGK, BAĞ-KUR'a %4 ek ödeme içinde...

Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren 2024 Ocak zammıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Yılın son verisi olan Aralık enflasyon rakamları açıklanacak ve bu verilere göre hesaplanan emekli maaşları netlik kazanacak. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Türkiye'nin gündemini yakından ilgilendiren asgari ücret, emekli ve memur zammı konularında önemli açıklamalarda bulundu. Gün ve zam oranı hakkında ipucu verdi. Peki, en düşük emekli maaşları ne kadar olacak? İşte detaylı hesaplamalar...

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Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 18:27 Güncelleme 24 Aralık 2023, 18:47
Emekliye %9’luk refah payı + 3 bin TL seyyanen zam çıktı! En düşük emekli maaşı alana %39 enflasyon farkı geldi! SSK-SGK, BAĞ-KUR’a %4 ek ödeme içinde... 1

3 Ocak Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamları, Türkiye'de emekli maaşları ve memur maaşları üzerindeki zam oranlarını belirlemek için kritik bir rol oynayacak. Refah payı hariç olmak üzere, emekli maaşları ve memur maaşlarındaki artışlar bu tarihle birlikte netlik kazanacak.

Emekliye %9’luk refah payı + 3 bin TL seyyanen zam çıktı! En düşük emekli maaşı alana %39 enflasyon farkı geldi! SSK-SGK, BAĞ-KUR’a %4 ek ödeme içinde... 2

Emeklileri yakından ilgilendiren Ocak zammı için geri sayım başlarken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini sevindirecek açıklamalar geldi. Enflasyon artışı ve beklenen iyileştirmelerle ilgili detaylar netleşiyor.

Emekliye %9’luk refah payı + 3 bin TL seyyanen zam çıktı! En düşük emekli maaşı alana %39 enflasyon farkı geldi! SSK-SGK, BAĞ-KUR’a %4 ek ödeme içinde... 3

AK PARTİ'DEN EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, asgari ücret, memur ve memur emeklilerinin zam orana ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yılın son enflasyon rakamının 3 Ocak'ta açıklanacağını dile getiren Emin Akbaşoğlu, "Memur ve memur emeklilerle ilgili toplu sözleşmelerden dolayı bir farklılık oluyor. Memur ve memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın bir zam yapılacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kulandı.

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