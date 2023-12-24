Artık 48-49-50-52 yaşında erken emeklilik mümkün! 2. EYT'de tüm şifre değişti! 3500-3600-4000-4500 prim ile 2000 sonrası yıl denklemi

1 Ülkemizde emeklilik şartları, cinsiyet ve sigortalılık süresine göre değişiklik gösteriyor. Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi öne çıkıyor. Ancak, emeklilik hakkını kazanmak için sadece sigortalılık süresi yeterli değil. İşte emeklilik tarihini öne çekmek isteyenler için yasalarımızda bulunan 8 temel imkan...

2 Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük hayali emekli olup düzenli bir gelire sahip olmak. Çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını merak ederken, bunu öne çekmenin formüllerini de arıyor. Yasalarımızda emeklilik tarihini öne çekmek için bazı imkanlar da bulunuyor. Bunları 8 başlıkta toplamak mümkün.