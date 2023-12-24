SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Artık 48-49-50-52 yaşında erken emeklilik mümkün! 2. EYT'de tüm şifre değişti! 3500-3600-4000-4500 prim ile 2000 sonrası yıl denklemi

Türkiye'de emeklilik, belirli prim ödeme ve hizmet yılı şartlarına bağlı olarak gerçekleşen bir süreçtir. EYT'liler, emeklilik için gereken diğer şartları sağlamalarına rağmen prim şartı nedeniyle emeklilik hakkını kaçırabilirler. Bunun için mevcutta 8 formül bulunuyor. Bu formüller, bireylerin emeklilik yaşını beklemeksizin belirli şartları yerine getirerek emekli olmalarına olanak tanıyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 19:22 Güncelleme 24 Aralık 2023, 19:22
Artık 48-49-50-52 yaşında erken emeklilik mümkün! 2. EYT’de tüm şifre değişti! 3500-3600-4000-4500 prim ile 2000 sonrası yıl denklemi 1

Ülkemizde emeklilik şartları, cinsiyet ve sigortalılık süresine göre değişiklik gösteriyor. Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi öne çıkıyor. Ancak, emeklilik hakkını kazanmak için sadece sigortalılık süresi yeterli değil. İşte emeklilik tarihini öne çekmek isteyenler için yasalarımızda bulunan 8 temel imkan...

Artık 48-49-50-52 yaşında erken emeklilik mümkün! 2. EYT’de tüm şifre değişti! 3500-3600-4000-4500 prim ile 2000 sonrası yıl denklemi 2

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük hayali emekli olup düzenli bir gelire sahip olmak. Çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını merak ederken, bunu öne çekmenin formüllerini de arıyor. Yasalarımızda emeklilik tarihini öne çekmek için bazı imkanlar da bulunuyor. Bunları 8 başlıkta toplamak mümkün.

Artık 48-49-50-52 yaşında erken emeklilik mümkün! 2. EYT’de tüm şifre değişti! 3500-3600-4000-4500 prim ile 2000 sonrası yıl denklemi 3

1. ÇOCUKLAR AVANTAJ: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor.

SON DAKİKA