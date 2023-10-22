2. torba yasayla gelecek 7 yeni müjde listelendi! 2000 sigortalıya erken emeklilik, taşerona kadro, prim yaş indirimi, Bağkur affı... Meclis tarihi belli oldu!

2023 gündeminde yerini alan 2. Torba Yasa, birçok önemli konuyu içerecek. Emekli Cumhuriyet ikramiyesi, ev hanımlarına emeklilik, esnafa erken emeklilik, taşerona kadro gibi konular Meclis ve kamuoyu tarafından yakından takip edilmektedir. İşte bu yasa tasarısı hakkında merak edilenler haberimizde...

3

Aile Koruma Kalkanı Paketi: Ev Kadınlarına Sosyal Güvence ve Erken Emeklilik

Aile Koruma Kalkanı Paketi, ev kadınlarının sosyal güvenceye kavuşmalarını ve erken emeklilik hakkını sağlamayı amaçlayan önemli bir düzenlemeyi içermektedir. Bu paket, ailelerin ekonomik ve sosyal güvencelerini artırmayı hedeflemektedir ve dört aşamalı bir sistem olarak uygulanacaktır.