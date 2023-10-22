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2. torba yasayla gelecek 7 yeni müjde listelendi! 2000 sigortalıya erken emeklilik, taşerona kadro, prim yaş indirimi, Bağkur affı... Meclis tarihi belli oldu!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yoğun bir gündemle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan emeklilere Cumhuriyet'in 100. Yılı'na özel 5 bin liralık ikramiye ve öğrencilere vergisiz telefon düzenlemesinin ardından birçok yeni düzenleme içinde çalışmalar devam ediyor. Özellikle vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konulardan biri, yeni torba yasa ve içeriği hakkında merak edilenler. Peki, 2. torba yasa maddeleri neler? Hangi düzenlemeler yürürlüğe girecek? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 20:27 Güncelleme 22 Ekim 2023, 20:27
2. torba yasayla gelecek 7 yeni müjde listelendi! 2000 sigortalıya erken emeklilik, taşerona kadro, prim yaş indirimi, Bağkur affı... Meclis tarihi belli oldu! 1

2023 gündeminde yerini alan 2. Torba Yasa, birçok önemli konuyu içerecek. Emekli Cumhuriyet ikramiyesi, ev hanımlarına emeklilik, esnafa erken emeklilik, taşerona kadro gibi konular Meclis ve kamuoyu tarafından yakından takip edilmektedir. İşte bu yasa tasarısı hakkında merak edilenler haberimizde...

2. torba yasayla gelecek 7 yeni müjde listelendi! 2000 sigortalıya erken emeklilik, taşerona kadro, prim yaş indirimi, Bağkur affı... Meclis tarihi belli oldu! 2

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro gibi konular üzerinde araştırılan torba yasa henüz Meclis'e gelmedi. Yakın zamanda açıklanması bekleniyor...

2. torba yasayla gelecek 7 yeni müjde listelendi! 2000 sigortalıya erken emeklilik, taşerona kadro, prim yaş indirimi, Bağkur affı... Meclis tarihi belli oldu! 3

Aile Koruma Kalkanı Paketi: Ev Kadınlarına Sosyal Güvence ve Erken Emeklilik

Aile Koruma Kalkanı Paketi, ev kadınlarının sosyal güvenceye kavuşmalarını ve erken emeklilik hakkını sağlamayı amaçlayan önemli bir düzenlemeyi içermektedir. Bu paket, ailelerin ekonomik ve sosyal güvencelerini artırmayı hedeflemektedir ve dört aşamalı bir sistem olarak uygulanacaktır.

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