32 günlük vadeli mevduat faizi rekor tazeledi hesabına TL koyana bankalar aylık 13.430 TL ödeyecek!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında bankaların vadeli mevduat hesabı faiz oranlarında sert bir yükseliş yaşandı. Vadeli mevduat hesaplarına yatırım yapanlar için bu dönem oldukça önemli. Sahip oldukları Türk Lirası birikimini yastık altında saklamak yerine bankada değerlendirmeyi düşünenler için bankalar cazip fırsatlar sunuyor. İşte güncel 32 günlük vadeli mevduat hesapları ve en yüksek faiz veren bankaların listesi...
Her bankanın sunduğu vadeli mevduat seçenekleri farklıdır, bu nedenle ihtiyaçlarınıza ve risk toleransınıza en uygun olanı seçmek önemlidir. Ayrıca, vadeli mevduatlar genellikle daha düşük riskli yatırım seçenekleri arasında yer alır, bu nedenle yatırımınızın güvende olduğunu bilmek de önemlidir. En yüksek vadeli mevduat faiz oranlarına sahip olan bankayı seçerken, aynı zamanda bankanın sunduğu diğer hizmetleri ve hesap türlerini de göz önünde bulundurmalısınız. Böylece finansal hedeflerinize en uygun çözümü bulabilirsiniz.
Akbank, vadeli mevduat hesaplarıyla yatırımcılarına %40,00 yıllık faiz oranı sunuyor. Bu oranla 32 günlük vadeli mevduatınızı değerlendirebilirsiniz.
Odeabank, yeni müşterilere özel olarak %43,00 yıllık faiz oranı ile vadeli mevduat fırsatı sunuyor.