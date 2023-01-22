Emekliye 9.650 TL ek ödeme! Ocak-Şubat 2023 Promosyon ÜCRET LİSTESİ! SSK, Bağkur, EYT'liye 3 günde yatıyor! Maaşı 5.500, 6000, 7000 TL olanlar...
Emekli maaşlarına yapılan %30 zammın ardından gözler promosyon ödemelerine çevrildi. Özellikle EYT yasasının Şubat'ta yürürlüğe girmesiyle bankalar arasında promosyon rekabeti kızışacak. Müşteri kazanmak ve var olan müşterisini kaybetmek istemeyen bankalar yeni güncel promosyon ücret listesini duyurdu. Peki, en yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi? İşte Ocak-Şubat ayı banka banka promosyon ödemeleri...
22.01.2023 16:59 - Son Güncelleme: 22.01.2023 16:59
Güncel emekli promosyon ödemeleri hakkında aramalar son günlerde artışa geçti. Ocak ayıyla beraber bazı bankalar yapmış olduğu kampanyalarla birlikte emekli promosyon ödemelerini yükseltti. Peki, emekli promosyon ücretleri kaç TL oldu 2023? En yüksek promosyon ödemesi veren banka hangisi? İşte en güncel liste haberimizde...
Kamu ve özel bankalarda maaşını 3 sene aynı bankadan alan emeklilere ödenen promosyon ücreti değişiklik gösteriyor. Maaşını en yüksek promosyon veren bankaya taşımak isteyen vatandaşlar, "Emekli maaşı banka promosyonları 2023" gibi aramalar yapıyor ve promosyon almak için e-Devlet kapısı üzerinden başvurularını yapıyor.