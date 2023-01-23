5.500 TL üstü aylığı olanlar... Memura Emekliye %30+%15 EK ZAM + İNTİBAK!

Memur ve emekli maaşları hakkında aramalar hız kazandı. 6 aylık enflasyon verileri, refah payı ve gerçekleşen ek zam ile birlikte, emekli ve memur maaşına yüzde 30 zam yapıldı. Bu bağlamda en düşük emekli maaşı 5.500'e, memur maaşları ise 11.848 TL'ye yükseldi. EYT maaşları içinse SGK tarafından açıklama yapılmıştı. Açıklamada, "EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecektir." denilmişti. Öte yandan son günlerde emekli ve memura %15 oranında ek zam yapılacağı iddia ediliyor. Böylelikle memur ve emekli zammının yüzde 45'e çıkarılacağı ileri sürülüyor. Peki, emekli ve memura ek zam var mı 2023? İşte en güncel maaş verileri haberimizde!