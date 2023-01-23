25- 30 YIL, 600 puan ilaveyle 2.240 TL artış! Memur emekliye ek gösterge ampulü yandı!

Memur ve emeklinin zam oranı TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte belli olmuştu. Yüzde 30 zam yasası Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, memur ve emeklilere bu ay zamlı maaş yatacak. Yine bu ay itibarıyla 3600 ek gösterge düzenlemesi de devreye girecek. Yeni ek gösterge en büyük etkiyi emekli aylıkları ve ikramiyelerde gösterirken, artışlar nedeniyle fark alma durumu da ortaya çıktı. Düzenleme 15 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi. Peki ek gösterge ne kadar artış getirecek. İkramiye, maaş...