Tarım Kredi KATALOĞU 19-23 Şubat 2024 FİYAT LİSTESİ! Kooperatif market 32 üründe fiyatları indirdi! 2 katlı 6'lı kağıt havlu 54.90 TL...

Bu hafta, alışveriş listenizi hazırlarken mutlaka Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ni ziyaret etmeyi planlayın çünkü sizleri bekleyen avantajlı fiyatlar var! Tarım Kredi Kooperatifleri, müşterilerinin yüzünü güldürecek, cüzdanlarını rahatlatacak bir dizi indirim fırsatı sunuyor. Aktüel ürünler kataloğu üzerinden duyurulan bu indirimlerle, günlük yaşamınızı kolaylaştıracak, kalitesiyle memnuniyet sağlayacak 32 farklı üründe muhteşem fiyatlar sizleri bekliyor.
Türkiye genelinde yaygın bir şekilde hizmet veren Tarım Kredi Market, 17 Şubat itibariyle güncellediği indirim kataloğunu tüketicilerle buluşturdu. Haftanın indirimli ürünleri arasında yer alan çeşitli gıda ürünleri, taze meyveler ve sağlıklı atıştırmalıklar, ekonomik alışveriş yapmak isteyenleri bekliyor.
TK Kare Çikolata - 19,90 TL
Züber Granola Bar - 12,90 TL
Züber Meyve Bar - 21,90 TL
Kuru Soğan - 9,90 TL
Portakal - 13,50 TL
Kırmızı Elma - 23,90 TL
Yeşil Elma - 23,90 TL
Domates - 32,50 TL