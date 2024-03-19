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Emekliye 8.260 TL ekstra maaş müjdesi geldi! SSK, Bağ-kur'lu bayram öncesi 2.500 TL nakit desteği alacak! En düşük 10.150, 11.250 TL alanlar...

Emekliler, dul ve yetimler için bayram ikramiyesi ödemelerinin gerçekleştirileceği tarihler belirlenirken, aynı dönemde kamu işçilerine de sevindirici bir haber geldi. 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilere, dul ve yetimlere bayram ikramiyesi ödemeleri yapılacak. Öte yandan bayram öncesi promosyon fırsatları da duyuruldu. Emeklilere ek gelir fırsatı sunan promosyon kampanyaları, bankaların promosyon tutarlarını açıklamasıyla birlikte hız kazandı. İşte emekliye ek ödemelere dair gelişmeler haberimizde...

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 06:28 Güncelleme 19 Mart 2024, 06:28
Emekliye 8.260 TL ekstra maaş müjdesi geldi! SSK, Bağ-kur’lu bayram öncesi 2.500 TL nakit desteği alacak! En düşük 10.150, 11.250 TL alanlar... 1

Milyonlarca emekli, Ocak ayında artırılan maaşlarını almış durumda. Ancak enflasyon verileri ve yapılan öngörülere göre, Temmuz ayında da yaklaşık yüzde 30'lara varan artışlar beklentiler arasında yer alıyor. Bu süreçte, emekliler için ikramiye ödemeleri gündemde önemli bir yer tutuyor. Yapılan hesaplamalara göre, ikramiyelerde yüzde 50'lik bir artış gerçekleştirilerek toplamda 6 bin liraya çıkarıldı. İlk ödemelerin ise Nisan ayının ilk haftasında yapılması planlanıyor.

Emekliye 8.260 TL ekstra maaş müjdesi geldi! SSK, Bağ-kur’lu bayram öncesi 2.500 TL nakit desteği alacak! En düşük 10.150, 11.250 TL alanlar... 2

Türkiye'de emekliler, dul ve yetimler ile sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar, Ramazan Bayramı'na girmeden önce sevindirici bir haber aldı. Bayram ikramiyesi alacak olan bu kesim için ödeme tarihleri belirlendi. Aynı dönemde kamuda görev yapan 700 bin işçiye de ödeme yapılacak olması, memnuniyetle karşılandı. İşte detaylar:

Emekliye 8.260 TL ekstra maaş müjdesi geldi! SSK, Bağ-kur’lu bayram öncesi 2.500 TL nakit desteği alacak! En düşük 10.150, 11.250 TL alanlar... 3

Emekli, Dul ve Yetimler için İkramiye: Ramazan Bayramı ikramiyesi, 2-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Bu ödemeler dosya bazında gerçekleştirilecek ve her dosya için 3 bin lira ödenecek.

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