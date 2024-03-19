Esnaflardan şaşırtan karar! Komisyon tarifesine geçtiler! Dükkanına asan bile var

Bakkaldan kasaba, kuaförden fotoğrafçıya birçok esnaf artık kredi kartı ücret tarifesi yayımlamaya başladı. Genellikle nakit ya da IBAN'a (Uluslararası Banka Hesap Numarası) havale isteyen esnaf, kredi kartıyla ödeme yapılması halinde ise ücrete yüzde 10 ila 30 arasında komisyon ekliyor. Bunu da dükkânına astığı "Nakit-kartlı ödeme" şeklindeki tarifelerle yayımlıyor.

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YÜZDE 30 FARK İSTİYOR

Örneğin İstanbul Eyüpsultan'da bir fotoğraf stüdyosunda 4'lü vesikalık ücreti nakitte 150 TL iken kredi kartında bu fiyat 180 TL. Taksim'deki bir esnaf lokantasında da 200 liralık menüde nakit ödeme talep edilirken kredi kartıyla ödenmesi halinde bunun ücreti 240 TL. İstanbul Kadıköy'de bir otoparkta bir saatlik park ücreti nakitte 100 TL iken kredi kartıyla ödenmesi halinde bu ücret 130 TL'ye çıkıyor. Birçok kuaför de artık kredi kartıyla ödeme yapılması halinde yüzde 20 fark talep ediyor. Bu ücret tarifesini de bazı kuaför ve güzellik salonları yayımlıyor.