Emekliye-işçiye çifte bayram: Milyonlara Nisan ayının ilk haftası ödeme var! Kim, ne alacak?

Emekliler, dul ve yetimler bayram ikramiyesini 2-5 Nisan arasında alırken, aynı hafta kamu işçilerine de ödeme yapılacak. 700 bin işçiye de 13 günlük ikramiye yatırılacak.
Milyonlar, Ramazan Bayramı'na ikramiye alarak girecek. Emekliler, dul ve yetimler, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar Ramazan Bayramı ikramiyesini 2-5 Nisan tarihleri arasında alırken, aynı hafta kamuda görev yapan 700 bin işçiye de ödeme yapılacak. Kamu işçileri de 13 günlük ikramiye (ilave tediye) ödemelerini 5 Nisan günü hesabında görecek.
HİSSE HESABI
Bayram ikramiyesi dosya bazında veriliyor. Dosya başına 3 bin lira ödenecek. Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak 3 bin lira yatırılacak. Dul ve yetimler hisseleri, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar iş göremezlik derecesi oranında bu ödemeden yararlanacak.