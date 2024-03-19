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Emekliye-işçiye çifte bayram: Milyonlara Nisan ayının ilk haftası ödeme var! Kim, ne alacak?

Emekliler, dul ve yetimler bayram ikramiyesini 2-5 Nisan arasında alırken, aynı hafta kamu işçilerine de ödeme yapılacak. 700 bin işçiye de 13 günlük ikramiye yatırılacak.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 07:05 Güncelleme 19 Mart 2024, 07:05
Emekliye-işçiye çifte bayram: Milyonlara Nisan ayının ilk haftası ödeme var! Kim, ne alacak? 1

Milyonlar, Ramazan Bayramı'na ikramiye alarak girecek. Emekliler, dul ve yetimler, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar Ramazan Bayramı ikramiyesini 2-5 Nisan tarihleri arasında alırken, aynı hafta kamuda görev yapan 700 bin işçiye de ödeme yapılacak. Kamu işçileri de 13 günlük ikramiye (ilave tediye) ödemelerini 5 Nisan günü hesabında görecek.

Emekliye-işçiye çifte bayram: Milyonlara Nisan ayının ilk haftası ödeme var! Kim, ne alacak? 2

HİSSE HESABI
Bayram ikramiyesi dosya bazında veriliyor. Dosya başına 3 bin lira ödenecek. Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak 3 bin lira yatırılacak. Dul ve yetimler hisseleri, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar iş göremezlik derecesi oranında bu ödemeden yararlanacak.

Emekliye-işçiye çifte bayram: Milyonlara Nisan ayının ilk haftası ödeme var! Kim, ne alacak? 3

Aylık oranı yüzde 75 olana 2 bin 250, yüzde 50 olana bin 500, yüzde 25 olana 750 lira ödenecek. İki aylık birden alanlara da en yüksek ödeme imkanı sunan dosya üzerinden ikramiye verilecek.

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