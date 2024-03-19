Emekliye-işçiye çifte bayram: Milyonlara Nisan ayının ilk haftası ödeme var! Kim, ne alacak?

1 Milyonlar, Ramazan Bayramı'na ikramiye alarak girecek. Emekliler, dul ve yetimler, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar Ramazan Bayramı ikramiyesini 2-5 Nisan tarihleri arasında alırken, aynı hafta kamuda görev yapan 700 bin işçiye de ödeme yapılacak. Kamu işçileri de 13 günlük ikramiye (ilave tediye) ödemelerini 5 Nisan günü hesabında görecek.

2 HİSSE HESABI

Bayram ikramiyesi dosya bazında veriliyor. Dosya başına 3 bin lira ödenecek. Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak 3 bin lira yatırılacak. Dul ve yetimler hisseleri, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar iş göremezlik derecesi oranında bu ödemeden yararlanacak.