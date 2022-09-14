Emekliye 8000 TL ek ödeme onayı verildi! Aynı zamanda 10.000 TL ek ödeme de hesaplara aktarılacak!

Hangi Bankalar Ek Promosyon Veriyor?

Türkiye'deki pek çok değişik banka aynı şekilde benzer programları gerçekleştirerek müşterisi olan emeklilere nakit promosyon olanağı tanımıştır. Maaşınızı taşıyacağınız bankanın bu tür bir uygulamaya sahip olup olmadığını daha eskiden araştırmalısınız.