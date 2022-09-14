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Haberler Ekonomi Emekliye 8000 TL ek ödeme onayı verildi! Aynı zamanda 10.000 TL ek ödeme de hesaplara aktarılacak!

Emekliye 8000 TL ek ödeme onayı verildi! Aynı zamanda 10.000 TL ek ödeme de hesaplara aktarılacak!

Bankalar BAĞ-KUR ve SSK emeklilerine maaş ödemeleri kapsamında ek ödeme yapmaya başlamıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında imzalanmış olan protokol sözleşmesi gereğince emekli vatandaşlar 750 TL'den ile 10000 TL arasında ek ödeme imkanına sahip olacaklardır. Bu miktardaki ek ödemelere sahip olabilmek amacıyla belirli şartlar bulunmaktadır. Bugüne kadar milyonlarca emekli, banka promosyonu ile ek gelire kazandı. Bu tutar 3 senede bir emeklinin maaşını alabilmek amacıyla seçtiği banka doğrultusundan hesaba yatırılıyor ve ATM'den çekiliyor.

takvim.com.tr
14.09.2022 15:56 - Son Güncelleme: 14.09.2022 15:56
Emekliye 8000 TL ek ödeme onayı verildi! Aynı zamanda 10.000 TL ek ödeme de hesaplara aktarılacak!

Emeklilerin emekli maaşlarını almış oldukları bankaların SSK ve banka protokolünde yer almaları gerekiyor. Protokol kapsamında maaş alınan banka ek ödeme imkânından yararlanmanıza imkân sağlayacaktır. İlgili banka üzerinden 36 ay olacak şekilde maaşınızı almayı taahhüt ederseniz 750 TL ile 10.000 TL arasında yüksek oranda promosyon ödemesi almanız mümkündür.

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Emekliye 8000 TL ek ödeme onayı verildi! Aynı zamanda 10.000 TL ek ödeme de hesaplara aktarılacak!

Emekliler ek ödeme onayı verildikten sonra emekli maaşı hesaplarından bu parayı çekebilirler. Ek ödeme kapsamındaki paralar 7 gün 24 saat boyunca alakalı bankanın şubelerinden ya da ATM'lerinden çekilebilir.

Emekliye 8000 TL ek ödeme onayı verildi! Aynı zamanda 10.000 TL ek ödeme de hesaplara aktarılacak!

SGK, emeklilerinin faydalanabileceği avantajlı promosyon ödemesi fırsat ayrıcalığı ile vatandaşların nakit sorunlarının bir kısmının dahi çözülebilmesi amaçlanmıştır.

Emekliye 8000 TL ek ödeme onayı verildi! Aynı zamanda 10.000 TL ek ödeme de hesaplara aktarılacak!

Hangi Bankalar Ek Promosyon Veriyor?

Türkiye'deki pek çok değişik banka aynı şekilde benzer programları gerçekleştirerek müşterisi olan emeklilere nakit promosyon olanağı tanımıştır. Maaşınızı taşıyacağınız bankanın bu tür bir uygulamaya sahip olup olmadığını daha eskiden araştırmalısınız.

Emekliye 8000 TL ek ödeme onayı verildi! Aynı zamanda 10.000 TL ek ödeme de hesaplara aktarılacak!

Ek promosyon dahilinde 8000 TL ile 10000 TL arasında nakit paraya sahip olabilmeniz amacıyla 3 sene süre ile bankadan maaşınızı alma sözünüzü vermelisiniz.

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