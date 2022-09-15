Piyango gibi müjdesi bu şehirlere vurdu! 20 yıl vadeyle 2+1 ve 3+1 evler kira öder gibi satışa çıkarıldı! Vatandaş göbek attı!

Vatandaşların istedikleri kıstaslara haiz olan evleri alabilmeleri için TOKİ yüzyılın kampanyasını Başkan Erdoğan vasıtasıyla duyurmuştu. TOKİ öncesinde vatandaşların ev alması hayalden öteye gidemiyordu. Senelerce çalışılıp birikim yapılsa dahi biriktirilen para ev alabilmek yeterli olmuyordu. Tam da bu noktada TOKİ inanılmaz bir kampanya duyurdu. Türkiye'nin değişik illerinde döneme sokularak her vatandaşın fırsattan faydalanması hedeflendi. 250.000 olarak yapılacak konutların fiyatları büyüklüklerine ve bulundukları şehirlere göre değişiyor.