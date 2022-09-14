TOKİ'nin sosyal konut projesine e-Devlet'ten nasıl başvurulur? Hak kazanılan konut kiraya verilebilir mi?
Başkan Erdoğan'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıklamasının ardından vatandaştan başvuru yağmuru geldi. Şuana kadar 250 binin üstünde başvuru gerçekleşti. TOKİ'nin sosyal konut projesi hakkında birçok merak edilen sorunun da yanıtı aranıyor. Başvurulan evler kiraya verilebilecek mi? Aynı haneden iki başvuru olabilecek mi? TOKİ'nin sosyal konut projesine e-Devlet'ten nasıl başvurulur? İşte adım adım detaylar
14.09.2022 15:35 - Son Güncelleme: 14.09.2022 15:46
Başvurunun ilk adımı olarak tercih edilen sosyal konut projelerinden, başvurulmak istenen proje seçilir ve sayfanın alt kısmında bulunan `Devam et` butonuna tıklanır.