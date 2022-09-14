TOKİ’nin sosyal konut projesine e-Devlet’ten nasıl başvurulur? Hak kazanılan konut kiraya verilebilir mi?

Başvurunun 3. adımında `Bilgilendirme ve Onay` sayfası açılıyor. Bu sayfadaki bilgileri kontrol edip, bilgilendirme metnini dikkatlice okuduktan sonra alt kısımda yer alan `Yukarıdaki bilgilendirmeyi okudum...` şeklinde devam eden alan işaretlenerek bir sonraki aşamaya geçilir.