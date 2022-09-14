Vav TV İzle
Haberler Ekonomi TOKİ'nin sosyal konut projesine e-Devlet'ten nasıl başvurulur? Hak kazanılan konut kiraya verilebilir mi?

TOKİ'nin sosyal konut projesine e-Devlet'ten nasıl başvurulur? Hak kazanılan konut kiraya verilebilir mi?

Başkan Erdoğan'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıklamasının ardından vatandaştan başvuru yağmuru geldi. Şuana kadar 250 binin üstünde başvuru gerçekleşti. TOKİ'nin sosyal konut projesi hakkında birçok merak edilen sorunun da yanıtı aranıyor. Başvurulan evler kiraya verilebilecek mi? Aynı haneden iki başvuru olabilecek mi? TOKİ'nin sosyal konut projesine e-Devlet'ten nasıl başvurulur? İşte adım adım detaylar

14.09.2022 15:35 - Son Güncelleme: 14.09.2022 15:46
TOKİ’nin sosyal konut projesine e-Devlet’ten nasıl başvurulur? Hak kazanılan konut kiraya verilebilir mi?

Başvuru için e-devlet sitesine giriş yapılarak, arama kısmından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) sayfasına girilir. Konut Başvurusu seçilir. Açılan sayfada başvuru bilgilendirme formunu okunduktan sonra Devam et butonuna tıklanır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ’nin sosyal konut projesine e-Devlet’ten nasıl başvurulur? Hak kazanılan konut kiraya verilebilir mi?

Ardından gelen sayfada varsa mevcut başvurular görüntülenir. Yeni başvuru için sağ üst kısımında yer alan Yeni Başvuru seçeneğine tıklanarak başvuru aşamasına geçilir.

TOKİ’nin sosyal konut projesine e-Devlet’ten nasıl başvurulur? Hak kazanılan konut kiraya verilebilir mi?

Başvurunun ilk adımı olarak tercih edilen sosyal konut projelerinden, başvurulmak istenen proje seçilir ve sayfanın alt kısmında bulunan `Devam et` butonuna tıklanır.

TOKİ’nin sosyal konut projesine e-Devlet’ten nasıl başvurulur? Hak kazanılan konut kiraya verilebilir mi?

Proje seçildikten sonra gelen adım ise konut tipi seçimidir. Burada konut tipi seçildikten sonra işleme devam edilir.

TOKİ’nin sosyal konut projesine e-Devlet’ten nasıl başvurulur? Hak kazanılan konut kiraya verilebilir mi?

Başvurunun 3. adımında `Bilgilendirme ve Onay` sayfası açılıyor. Bu sayfadaki bilgileri kontrol edip, bilgilendirme metnini dikkatlice okuduktan sonra alt kısımda yer alan `Yukarıdaki bilgilendirmeyi okudum...` şeklinde devam eden alan işaretlenerek bir sonraki aşamaya geçilir.

SON DAKİKA