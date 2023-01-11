Emekliye 7.975 TL, Memura 13.202 TL maaş! Memura %45 EK ZAM rötuşu! 2 bin 587 ilave artış! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000, 9.000 TL maaş alanlar...
Memur ve emeklilerin %30'luk maaş zammının ardından ek zam olacak mı sorusuna çevrildi. Öte yandan yeni ek gösterge en büyük etkiyi emekli aylıklarında gösterecek. Peki, emekli memura ek zam gelecek mi? Ek gösterge artışıyla maaşlar kaç TL olacak? İşte merak edilenler...
Memur ve emekli maaşları için %30 zam teklifi komisyonda kabul edildi, bugün genel kurula gelecek. Bu düzenleme ile en düşük emekli maaşı 5.500 TL'ye çıkarılacak. Öte yandan 5.5 milyon memur ve memur emeklisinin maaşı bu ay yüzde 30 artarken, bir artış da ek göstergeyle gelecek. 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge 30 yıllık hizmeti olanların emekli aylıklarına 2 bin 587 ilave zam getirecek...
3600 ek göstergede ikramiye farkı!
3600 Ek Gösterge kapsamında 2022 yılında emekli olan memurlara yönelik olarak yeni düzenleme yapıldı. 2022'de emekli olanlar, 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen ikramiye farklarından yararlanabilecek. İkramiye, 1 kereye mahsus olarak yatırılacak ve yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek.
MİLYONLARCA memur ve emeklinin kazancı bu ay artıyor. Ocak'ta memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına toplu sözleşme artışı, enflasyon farkı ve refah payıyla yüzde 30 zam yansıtılırken, bir artış da yeni ek göstergelerle gelecek.
KAZANIM ARTTI
Geçtiğimiz yıl düzenleme yasalaştığında, 30 yıllık hizmeti olan bir memurun emekli aylığında 3600 ek göstergeye çıkmasıyla bin 234 ile bin 391 lira arasında bir artış olacağı duyurulmuştu.
KİME, NASIL YANSIYOR?
Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkanlardan 30 yıl hizmeti olanların emekli aylıklarına 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 240 lira seviyesinde ilave artış yapılacak. Yükseköğrenim mezunu öğretmenler, dini yükseköğrenim mezunu din görevlileri, sağlık bilimleri lisansiyeri hemşireler ve polisler emekli aylıklarında yaşanan bu artıştan yararlanacak. Eğer hizmet süreleri 25 yıl ise ek göstergenin emekli aylıklarında getireceği artış 2 bin 115 lira olacak.