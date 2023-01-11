Emekliye 7.975 TL, Memura 13.202 TL maaş! Memura %45 EK ZAM rötuşu! 2 bin 587 ilave artış! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000, 9.000 TL maaş alanlar...

Memur ve emekli maaşları için %30 zam teklifi komisyonda kabul edildi, bugün genel kurula gelecek. Bu düzenleme ile en düşük emekli maaşı 5.500 TL'ye çıkarılacak. Öte yandan 5.5 milyon memur ve memur emeklisinin maaşı bu ay yüzde 30 artarken, bir artış da ek göstergeyle gelecek. 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge 30 yıllık hizmeti olanların emekli aylıklarına 2 bin 587 ilave zam getirecek...