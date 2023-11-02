2024 asgari ücret için zam senaryoları! Bakan Işıkhan'dan 'vergi istisnası' ve 'ek gelir' mesajı: "Herkesin mutabık kalacağı bir tutar"

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Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.





ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Işıkhan, "Asgari ücrette yapılacak her artış, tüm çalışanlar bakımından vergi istisnası tutarının artışı kadar ek gelir avantajı sağlamış oluyor. Bu kapsamda 2024 yılında 595,1 milyar lira vergi istisnası öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.