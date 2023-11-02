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2024 asgari ücret için zam senaryoları! Bakan Işıkhan'dan 'vergi istisnası' ve 'ek gelir' mesajı: "Herkesin mutabık kalacağı bir tutar"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücrete ilişkin net mesajlar verdi. Bakan Işıkhan, "Asgari ücrette yapılacak her artış, tüm çalışanlar bakımından vergi istisnası tutarının artışı kadar ek gelir avantajı sağlamış oluyor. Bu kapsamda 2024 yılında 595,1 milyar lira vergi istisnası öngörülmektedir" dedi. Işıkhan, "Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum" şeklinde konuştu. Bu kapsamda Takvim.com.tr 2024 asgari ücret için zam senaryolarını sizler için derledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 11:03 Güncelleme 02 Kasım 2023, 11:37
2024 asgari ücret için zam senaryoları! Bakan Işıkhan’dan ’vergi istisnası’ ve ’ek gelir’ mesajı: Herkesin mutabık kalacağı bir tutar 1

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

2024 asgari ücret için zam senaryoları! Bakan Işıkhan’dan ’vergi istisnası’ ve ’ek gelir’ mesajı: Herkesin mutabık kalacağı bir tutar 2

Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.



ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?
Işıkhan, "Asgari ücrette yapılacak her artış, tüm çalışanlar bakımından vergi istisnası tutarının artışı kadar ek gelir avantajı sağlamış oluyor. Bu kapsamda 2024 yılında 595,1 milyar lira vergi istisnası öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

2024 asgari ücret için zam senaryoları! Bakan Işıkhan’dan ’vergi istisnası’ ve ’ek gelir’ mesajı: Herkesin mutabık kalacağı bir tutar 3

Bakan Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücret ile ilgili "Ay başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum" dedi.

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