Emekliye 7.790 TL ödeme! SSK, Bağkur, 4C'linin ATM'den 1 dakika içinde cebine nakit para girecek! 3 senede bir gelen promosyon müjdesi! Garanti, YapıKredi, Akbank, QNB...
3 yıl taahüt süresi dolanlar için yeni promosyon imkanları kaldığı yerden devam ediyor. Başvurusunu online yapanlar direkt hesaplarına yatan paraları ATM'den kolayca çekebiliyor. Emeklilerin ek gelir avantajları devam ederken henüz promosyon almamış olanlara bankalar aracılığıyla yeni teklifler gelmeye devam ediyor. Bankalar emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar 7.750 liraya kadar çıktı. Ödeme alamamış olanlar ise en iyi tutarı veren bankayı araştırıyor. Peki, en yüksek 7.750 TL promosyon ödemesi veren hangi banka? İşte banka banka promosyon fırsatları!
Online başvuru yapana 7.790 TL hemen veriliyor! ATM'ye uğrayıp anında alabilirsiniz. Taahüt süresi dolan ya da daha önce promosyon almamış olan emekliler için başvuru ve ödeme imkanı Ağustos ayında da devam ediyor. Bankaların internet şubelerinden anında başvuru yapanlar ödemesini rahatlıkla bankamatiğe giderek alabiliyor. Banka tercihini yapmamış olanlar başvuru işlemlerini nasıl yapacağı konusunda bilgileri araştırırken öte yandan bankaların ne kadar ödeme verdiği konusundaki bilgileri edinmek istiyor. 500 liradan başlayan promosyon fırsatları aldığınız maaşa ve bankanın sunduğu fırsatlara göre değişkenlik gösterebiliyor. Şu anda en yüksek miktar 7.750 TL olarak açıklandı. İşte banka banka promosyon ödeme miktarları!
Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. Emekliler promosyon kampanyalarında 7 bin 500 liraya varan ödeme alırken, yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira veriliyor. Bankaların 1.500 liranın altında maaşlar, 1.500-2.500 lira arası maaşlar ve 2.500 lira üstü için aylıklar için belirlediği promosyon tutarları ve kampanyalar şöyle:
AKBANK
Emekli maaşını 31 Ağustos'a kadar taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 4.650, 1.500-2.500 lira arasında olanlara 5.800, 2.500 lira ve üzerinde olanlara ise 7.000 lira promosyon ödüyor. Ayrıca en az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chip-para ödüyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor. Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme, ücretsiz havale-EFT, kefilsiz kredi ve indirimli faiz oranları gibi avantajlar da var.