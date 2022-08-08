Emekliye 7.790 TL ödeme! SSK, Bağkur, 4C’linin ATM’den 1 dakika içinde cebine nakit para girecek! 3 senede bir gelen promosyon müjdesi! Garanti, YapıKredi, Akbank, QNB...

Online başvuru yapana 7.790 TL hemen veriliyor! ATM'ye uğrayıp anında alabilirsiniz. Taahüt süresi dolan ya da daha önce promosyon almamış olan emekliler için başvuru ve ödeme imkanı Ağustos ayında da devam ediyor. Bankaların internet şubelerinden anında başvuru yapanlar ödemesini rahatlıkla bankamatiğe giderek alabiliyor. Banka tercihini yapmamış olanlar başvuru işlemlerini nasıl yapacağı konusunda bilgileri araştırırken öte yandan bankaların ne kadar ödeme verdiği konusundaki bilgileri edinmek istiyor. 500 liradan başlayan promosyon fırsatları aldığınız maaşa ve bankanın sunduğu fırsatlara göre değişkenlik gösterebiliyor. Şu anda en yüksek miktar 7.750 TL olarak açıklandı. İşte banka banka promosyon ödeme miktarları!