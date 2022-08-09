SGK-ve Bağkur'lu emeklilere, kamu personeline ve özel sektör çalışanlarına ödemeler tam gaz devam ediyor! SMS at paranı al!
Vatandaşların artan nakit talepleri bağlamında bankalarda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda emeklilere, kamu personeline ve özel sektör çalışanlarına nakit kredi desteği verilecek. İhtiyaç kredisi kapsamında makul oranlar ve elastik ödeme seçenekleri açıklandı.
09.08.2022 09:08 - Son Güncelleme: 09.08.2022 09:08
Son dönemde çoğalan nakit gereksinimleri bağlamında çoğu vatandaş makul finansman arayışlarına başladılar. Genellikle son dönemde ekonomik göstergelerin kötüye gitmesiyle nakit gereksinimi de iyice arttı. Bu sorunların giderilmesi bakımından Vakıfbank tüketici kredisi kampanyası ile bu meseleye çözüm geliştirmeye devam ediyor. Hem de yalnızca tek bir SMS ile de süratli müracaat işlemlerinin de yapılması sağlanmaktadır.