SGK-ve Bağkur’lu emeklilere, kamu personeline ve özel sektör çalışanlarına ödemeler tam gaz devam ediyor! SMS at paranı al!

Son dönemde çoğalan nakit gereksinimleri bağlamında çoğu vatandaş makul finansman arayışlarına başladılar. Genellikle son dönemde ekonomik göstergelerin kötüye gitmesiyle nakit gereksinimi de iyice arttı. Bu sorunların giderilmesi bakımından Vakıfbank tüketici kredisi kampanyası ile bu meseleye çözüm geliştirmeye devam ediyor. Hem de yalnızca tek bir SMS ile de süratli müracaat işlemlerinin de yapılması sağlanmaktadır.