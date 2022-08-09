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SGK-ve Bağkur'lu emeklilere, kamu personeline ve özel sektör çalışanlarına ödemeler tam gaz devam ediyor! SMS at paranı al!

Vatandaşların artan nakit talepleri bağlamında bankalarda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda emeklilere, kamu personeline ve özel sektör çalışanlarına nakit kredi desteği verilecek. İhtiyaç kredisi kapsamında makul oranlar ve elastik ödeme seçenekleri açıklandı.

takvim.com.tr
09.08.2022 09:08 - Son Güncelleme: 09.08.2022 09:08
SGK-ve Bağkur’lu emeklilere, kamu personeline ve özel sektör çalışanlarına ödemeler tam gaz devam ediyor! SMS at paranı al!

Son dönemde çoğalan nakit gereksinimleri bağlamında çoğu vatandaş makul finansman arayışlarına başladılar. Genellikle son dönemde ekonomik göstergelerin kötüye gitmesiyle nakit gereksinimi de iyice arttı. Bu sorunların giderilmesi bakımından Vakıfbank tüketici kredisi kampanyası ile bu meseleye çözüm geliştirmeye devam ediyor. Hem de yalnızca tek bir SMS ile de süratli müracaat işlemlerinin de yapılması sağlanmaktadır.

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SGK-ve Bağkur’lu emeklilere, kamu personeline ve özel sektör çalışanlarına ödemeler tam gaz devam ediyor! SMS at paranı al!

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası kapsamında nakit gereksinimi çekenlere özel fırsatlar sunmaya devam ediyor.

SGK-ve Bağkur’lu emeklilere, kamu personeline ve özel sektör çalışanlarına ödemeler tam gaz devam ediyor! SMS at paranı al!

3 sene vadeye varan vadeler ve cazip faiz oranları ile elastik ödeme seçenekleri bir arada sunulacak.

SGK-ve Bağkur’lu emeklilere, kamu personeline ve özel sektör çalışanlarına ödemeler tam gaz devam ediyor! SMS at paranı al!

Bu sayede ister emekli ister kamu personeli ister özel sektör çalışanı olsun fark etmeksizin kişilerin nakit sıkıntıları amacıyla finansman desteğinden yararlanmaları sağlanacaktır.

SGK-ve Bağkur’lu emeklilere, kamu personeline ve özel sektör çalışanlarına ödemeler tam gaz devam ediyor! SMS at paranı al!

90 Gün Erteleme İmkanı

90 güne kadar erteleme seçenekleri ile kullandırılacak kredi kapsamında ilaveten her bütçe amacıyla makul esnek geri ödeme planları oluşturulabilmektedir.

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