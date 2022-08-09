Gram altın 1200-1400 TL seviyesine sirayet edecek! İslam Memiş'ten son dakika altın yorumu! Altın alınır mı, satılır mı? Eylül'de öyle bir patlama yaşayacak ki...
İslam Memiş bombayı patlattı altın fiyatları patlayacak! Fiyatlar değişecek diyerek açık açık tarih verdi! Döviz kurları ve altın fiyatlarında özellikle Ağustos ayının başından itibaren yaşanan dalgalanma herkesin dikkatini çekiyor. Kripto paralarda da son dönemlerde yatay bir seyir görülüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altının, doların ve kripto paraların seyri hakkında önemli açıklamalar yaptı. İşte en güncel yorumlar haberimizde...
Dolar, euro döviz kurlarının yanında altın, gümüş fiyatlarında yaşanan son değişimler heyecanla takip edilirken uzman isimlerden önemli tahminler gelmeye devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki son durumu değerlendirerek altının ons fiyatı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, "Eylül ayı itibarıyla hem altın ve gümüş hem de kripto paralarda patlama olacak." ifadelerine yer verdi. Peki, altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Gram, çeyrek kaç TL olacak? İşte piyasadaki son durumla ilgili güncel değerlendirmeler...
Finansal analist İslam Memiş, piyasalardaki son gelşmeleri değerlendirdi. Değerlendirmelerinin kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığını altını çizen İslam Memiş, yorumlarının kişisel yorumlar olduğunu vurguladı.
1794 dolar seviyesine kadar yükselen altın ons fiyatı vardı, hedef 1800 ancak dikkat edin teknik olarak bir satışa ihtiyacı var. Altının ons ve gümüşün ons fiyatında yaşanan yükselişlerin en anlama geldiğini de bildirdim. Sanal ortamdaki birikimlerin fizikiye çevirilmesi için imkan sunar onslar dedim.