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Haberler Ekonomi Gram altın 1200-1400 TL seviyesine sirayet edecek! İslam Memiş'ten son dakika altın yorumu! Altın alınır mı, satılır mı? Eylül'de öyle bir patlama yaşayacak ki...

Gram altın 1200-1400 TL seviyesine sirayet edecek! İslam Memiş'ten son dakika altın yorumu! Altın alınır mı, satılır mı? Eylül'de öyle bir patlama yaşayacak ki...

İslam Memiş bombayı patlattı altın fiyatları patlayacak! Fiyatlar değişecek diyerek açık açık tarih verdi! Döviz kurları ve altın fiyatlarında özellikle Ağustos ayının başından itibaren yaşanan dalgalanma herkesin dikkatini çekiyor. Kripto paralarda da son dönemlerde yatay bir seyir görülüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altının, doların ve kripto paraların seyri hakkında önemli açıklamalar yaptı. İşte en güncel yorumlar haberimizde...

takvim.com.tr
09.08.2022 08:44 - Son Güncelleme: 09.08.2022 08:46
İslam Memiş’ten son dakika altın yorumu! Gram altın 1200-1400 TL seviyesine sirayet edecek! Altın alınır mı, satılır mı? Eylül’de öyle bir patlama yaşayacak ki...

Dolar, euro döviz kurlarının yanında altın, gümüş fiyatlarında yaşanan son değişimler heyecanla takip edilirken uzman isimlerden önemli tahminler gelmeye devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki son durumu değerlendirerek altının ons fiyatı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, "Eylül ayı itibarıyla hem altın ve gümüş hem de kripto paralarda patlama olacak." ifadelerine yer verdi. Peki, altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Gram, çeyrek kaç TL olacak? İşte piyasadaki son durumla ilgili güncel değerlendirmeler...

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İslam Memiş’ten son dakika altın yorumu! Gram altın 1200-1400 TL seviyesine sirayet edecek! Altın alınır mı, satılır mı? Eylül’de öyle bir patlama yaşayacak ki...

Finansal analist İslam Memiş, piyasalardaki son gelşmeleri değerlendirdi. Değerlendirmelerinin kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığını altını çizen İslam Memiş, yorumlarının kişisel yorumlar olduğunu vurguladı.

İslam Memiş’ten son dakika altın yorumu! Gram altın 1200-1400 TL seviyesine sirayet edecek! Altın alınır mı, satılır mı? Eylül’de öyle bir patlama yaşayacak ki...

"ALTIN VE GÜMÜŞTE UYARDIM"

Memiş, "ABD'de tarım dışı istihdam verisi beklentinin üzerinde çıktı.

İslam Memiş’ten son dakika altın yorumu! Gram altın 1200-1400 TL seviyesine sirayet edecek! Altın alınır mı, satılır mı? Eylül’de öyle bir patlama yaşayacak ki...

Bir sonraki de yukarı yönlü revize edildi. Açıklama sonrası dolar endeksi 106-107'de dengelenme çabasını sürdürüyor. Veri iyi gelince altın ve gümüşte de geri çekilme oldu. Bu hafta boyunca altın ve gümüşte sizi uyardım.

İslam Memiş’ten son dakika altın yorumu! Gram altın 1200-1400 TL seviyesine sirayet edecek! Altın alınır mı, satılır mı? Eylül’de öyle bir patlama yaşayacak ki...

1794 dolar seviyesine kadar yükselen altın ons fiyatı vardı, hedef 1800 ancak dikkat edin teknik olarak bir satışa ihtiyacı var. Altının ons ve gümüşün ons fiyatında yaşanan yükselişlerin en anlama geldiğini de bildirdim. Sanal ortamdaki birikimlerin fizikiye çevirilmesi için imkan sunar onslar dedim.

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