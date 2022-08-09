Gram altın 1200-1400 TL seviyesine sirayet edecek! İslam Memiş'ten son dakika altın yorumu! Altın alınır mı, satılır mı? Eylül'de öyle bir patlama yaşayacak ki...

1794 dolar seviyesine kadar yükselen altın ons fiyatı vardı, hedef 1800 ancak dikkat edin teknik olarak bir satışa ihtiyacı var. Altının ons ve gümüşün ons fiyatında yaşanan yükselişlerin en anlama geldiğini de bildirdim. Sanal ortamdaki birikimlerin fizikiye çevirilmesi için imkan sunar onslar dedim.