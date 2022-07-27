Emekliye 7.750 TL ödeme! Böylesi 3 yılda bir denk gelir! SSK, Bağkur’lunun maaş hesabına otomatik yatıyor! Sadece 4 gün süresi var

Peş peşe bankalar tarafından yeni promosyon miktarları açıklandı. SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli vatandaşlar için ödemeler hesaplara yatıyor. Emekli maaşını 3 sene süresince İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, Akbank, İNG, TEB, Fibabanka ve diğer bankalar aracılığıyla alacağına dair başvurusu tespit edilen kişilere ödeme yapılacak. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte bankaların Ağustos ayı yeni emekli promosyon miktarları...