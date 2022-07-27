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Haberler Ekonomi Emekliye 7.750 TL ödeme! Böylesi 3 yılda bir denk gelir! SSK, Bağkur'lunun maaş hesabına otomatik yatıyor! Sadece 4 gün süresi var

Emekliye 7.750 TL ödeme! Böylesi 3 yılda bir denk gelir! SSK, Bağkur'lunun maaş hesabına otomatik yatıyor! Sadece 4 gün süresi var

Emekli promosyon ücretleri binlerce vatandaşın ilgisini çekmeye devam ediyor. İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, Şekerbank, TEB, Ziraat Bankası ve diğer bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması durumuna çok ciddi ve yüksek miktarda promosyon olanağı sunuyor. Hal böyleyken banka emekli promosyon ücretleri de vatandaşlar doğrultusundan merak ediliyor. 3 senelik taahhüt zamanı dolan ya da yeni emekli olanlar, istedikleri bankalara müracaat yaparak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir üstünlük çıkarsa 3 senenin dolması da gerekmiyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödemesi veriyor? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
27.07.2022 18:17 - Son Güncelleme: 27.07.2022 18:17
Emekliye 7.750 TL ödeme! Böylesi 3 yılda bir denk gelir! SSK, Bağkur’lunun maaş hesabına otomatik yatıyor! Sadece 4 gün süresi var

Peş peşe bankalar tarafından yeni promosyon miktarları açıklandı. SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli vatandaşlar için ödemeler hesaplara yatıyor. Emekli maaşını 3 sene süresince İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, Akbank, İNG, TEB, Fibabanka ve diğer bankalar aracılığıyla alacağına dair başvurusu tespit edilen kişilere ödeme yapılacak. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte bankaların Ağustos ayı yeni emekli promosyon miktarları...

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Emekliye 7.750 TL ödeme! Böylesi 3 yılda bir denk gelir! SSK, Bağkur’lunun maaş hesabına otomatik yatıyor! Sadece 4 gün süresi var

Emekliye Promosyon ödemeleri bankalar tarafından açıklanmaya başladı. 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte memur ve Emekli zammı oranları netleşti. Memur ve memur emeklilerine yüzde 41,69 zam uygulanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 42,35 oranında zam yapıldı.

Emekliye 7.750 TL ödeme! Böylesi 3 yılda bir denk gelir! SSK, Bağkur’lunun maaş hesabına otomatik yatıyor! Sadece 4 gün süresi var

Artan emekli maaşları bankaların promosyon ödemelerine artış olarak yansıdı. 5 bin lira ve üzerinde olan promosyon ödemeleri açıklanmaya başladı.

Emekliye 7.750 TL ödeme! Böylesi 3 yılda bir denk gelir! SSK, Bağkur’lunun maaş hesabına otomatik yatıyor! Sadece 4 gün süresi var

Bazı bankalar, emekli maaşını taşıyana 5 bin lirayı da geçen promosyon verirken Banka tercihi yapılmazsa emekli maaşı SGK tarafından Ziraat Bankası'na direkt yatırılıyor. Emekli maaşını taşıyacak olan emeklilerin 31 Temmuz tarihine kadar süresi var.

Emekliye 7.750 TL ödeme! Böylesi 3 yılda bir denk gelir! SSK, Bağkur’lunun maaş hesabına otomatik yatıyor! Sadece 4 gün süresi var

Promosyona ek fırsatlar sunuluyor. Bazı bankalar emekliler için promosyon ödemesi hariç kendi uygulamaları üzerinde bir takım fırsatlar sunuyor. Bankaya ait ek kart ve fırsatlar için ek ücret talep edilmiyor.

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