3 markette dev indirim başladı! A101, BİM, ŞOK aktüel ürünler kataloğu! Yağ, tuvalet kağıdı, et ve süt ürünleri, bakliyat...
A101, BİM, ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımda! 3 markette dev indirim yağmuru başladı. Kampanyanın hafta sonu da geçerli olacağı duyuruldu. Bu hafta A101, BİM, ŞOK marketlerinde giden güncel katalogdaki ürünler indirimli fiyatlarıyla bulabilecek. Elektronik eşyadan, bakliyat, yağ gibi gıda ürünlerine, teknolojik aletlerden züccaciyeye peş peşe kampanyalar uygulandı. Peki bu hafta A101, BİM, ŞOK marketlerinde neler var? İşte güncel aktüel ürünler kataloğu tam liste...
28.07.2022 11:27 - Son Güncelleme: 28.07.2022 11:27
A101, BİM, ŞOK marketlerinin aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta zincir marketlerden birinde alışveriş yapmak isteyenler öncesinde aktüel ürünler kataloğunu incelemek istiyor. Bu noktada internet arama motorlarında 'A101'de bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler listesi yayımlandı mı? ŞOK'ta indirimli ürünler neler?' sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte 3 marketin güncel indirimli ürünleri...