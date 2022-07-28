3 markette dev indirim başladı! A101, BİM, ŞOK aktüel ürünler kataloğu! Yağ, tuvalet kağıdı, et ve süt ürünleri, bakliyat...

A101, BİM, ŞOK marketlerinin aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta zincir marketlerden birinde alışveriş yapmak isteyenler öncesinde aktüel ürünler kataloğunu incelemek istiyor. Bu noktada internet arama motorlarında 'A101'de bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler listesi yayımlandı mı? ŞOK'ta indirimli ürünler neler?' sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte 3 marketin güncel indirimli ürünleri...