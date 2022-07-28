EYT'de 45-46-47-48 yaş için işaret fişeği alev aldı! 10 yıl sigortası dolana yaş avantajı geliyor! Maaş bağlanacak!
Milyonları ilgilendiren EYT için çalışma grubu oluşturulurken; yaş koşulunun kademeli düşürülmesi, aylıklarda kesinti yapılarak tarihin öne çekilmesi, kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 gün prim gibi senaryolar ön plana çıkıyor. Türkiye modeli ön plana çıkarken EYT'de son gelişmeler sıkı takibe alındı. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak, gündemdeki formüller neler? İşte tüm merak edilenler!
28.07.2022 10:09 - Son Güncelleme: 28.07.2022 10:09
EYT'de son gelişmeler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bunun için pek çok formül gündeme geliyor. Yurt dışında 'maaştan kesinti' içeren uygulamalar uygun görülürken, bizde de yaş şartını düşüren ya da kaldıran formüller ön planda yer alıyor. Son konuşulan model ise Türk modeli. Türk modelinde kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gün sayısını dolduranlar için yaş şartının kalkması ele alınacak. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak, gündemdeki formüller neler? İşte tüm detaylarıyla EYT sorunu...
EYT'liler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubu pek çok formül üzerinde dururken, çıkacak sonuç merakla bekleniyor.