Emekliye 7.500 TL maaş + 1.300 TL katkı payı! SSK, Bağkur'luya EK %70 İNTİBAK ZAMMI!
2000-2008 arasında sigortalı olanların emekli maaşlarıyla ilgili intibak beklentisi bulunuyor. Temmuz zammının yanı sıra intibak yasası hakkında gelişmeler sıkı takibe alındı. Bu yasayla birlikte 2000 öncesi emekli olanlar ile 2000 sonrası emekli olanların aylıkları arasındaki fark giderilecek. Peki, bu sene intibak zammı gelir mi? İşte detaylar.
23.03.2023 10:10 - Son Güncelleme: 23.03.2023 10:10
Yeni yılla birlikte emeklilerin ve çalışanların haklarını iyileştirecek çalışmalar gündeme gelmeye devam ediyor. EYT, sözleşmeliye kadro ve birçok meselenin hayata geçmesiyle emekliler intibak yasası için taleplerde bulunuyor. 2000 sonrası emeklilerin şartlarını iyileştirecek olan düzenlemelerden biri de intibak yasası. Bu düzenlemeyle birlikte maaşlarda %70'e varan artış yaşanacağı ileri sürülüyor. Bu kapsamda arama motorlarında, "2023 intibak yasası gelecek mi? Emeklilere intibak zammı yapılacak mı?" sorusu sık sık araştırılıyor. İşte son gelişmeler haberimizde!