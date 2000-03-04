Emekliye 7.500 TL maaş + 1.300 TL katkı payı! SSK, Bağkur'luya EK %70 İNTİBAK ZAMMI!

Yeni yılla birlikte emeklilerin ve çalışanların haklarını iyileştirecek çalışmalar gündeme gelmeye devam ediyor. EYT, sözleşmeliye kadro ve birçok meselenin hayata geçmesiyle emekliler intibak yasası için taleplerde bulunuyor. 2000 sonrası emeklilerin şartlarını iyileştirecek olan düzenlemelerden biri de intibak yasası. Bu düzenlemeyle birlikte maaşlarda %70'e varan artış yaşanacağı ileri sürülüyor. Bu kapsamda arama motorlarında, "2023 intibak yasası gelecek mi? Emeklilere intibak zammı yapılacak mı?" sorusu sık sık araştırılıyor. İşte son gelişmeler haberimizde!