25 sektöre KPSS'siz sınavsız + 9.850 TL maaşla! 81 ilde başvurular alınıyor! Güvenlik, temizlikçi, TYP, hastanelere, özel sektöre...
Milyonlarca iş arayan İŞKUR kayıt ile açık iş ilanlarını araştırıyor. Açık iş ilanlarını görüntülemek ve başvuruda bulunmak için İŞKUR kayıt yapmak gerekiyor. İŞKUR'dan onlarca şehre sınavsız personel alımı yapılacak. Bu bağlamda noter katibi, mühendis, şoför, işçi, muhasebeci, büro memuru ilanları öne çıkıyor. İşte açık iş ilanları.
23.03.2023 10:06 - Son Güncelleme: 23.03.2023 10:06
İŞKUR üzerinden personel alımları hız kesmeden devam ediyor. İŞKUR'da açık iş sayısı 120 bine ulaştı. Özel sektör bu kapsamda işe alımları son sürat hızlandırdı. 2023 yılının 2 aylık döneminde en fazla işe yerleştirme sektörler itibarıyla sanayide 'imalat' alanında; mesleklere göre ise 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), konfeksiyon işçisi ve garson (servis elemanı)' mesleklerinde gerçekleştirildi. Peki, hangi sektörlere alım yapılacak? İşte merak edilenler...
Hayata geçirdiği programlar ve teşviklerle istihdama destek veren İŞKUR, iş arayanlarla işverenleri de buluşturuyor.