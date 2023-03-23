25 sektöre KPSS’siz sınavsız + 9.850 TL maaşla! 81 ilde başvurular alınıyor! Güvenlik, temizlikçi, TYP, hastanelere, özel sektöre...

İŞKUR üzerinden personel alımları hız kesmeden devam ediyor. İŞKUR'da açık iş sayısı 120 bine ulaştı. Özel sektör bu kapsamda işe alımları son sürat hızlandırdı. 2023 yılının 2 aylık döneminde en fazla işe yerleştirme sektörler itibarıyla sanayide 'imalat' alanında; mesleklere göre ise 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), konfeksiyon işçisi ve garson (servis elemanı)' mesleklerinde gerçekleştirildi. Peki, hangi sektörlere alım yapılacak? İşte merak edilenler...