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Emekliye %71 + %8'lik Refah Payı zammı geldi! '1 oran' hesabı; 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya en düşük 15.075,72 TL maaş çıktı! %4 ek ödeme dahil...

Emekliler, Ocak ayı zam dönemine yaklaşırken yeni müjdelere odaklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, emeklilere yönelik ek iyileştirme çalışmalarının gündemde olduğunu belirtti. Yılmaz açıklamasında, '7 bin 500 liranın altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız' ifadelerine yer verdi. Öte yandan Ocak zammına dair yeni veriler gelmeye devam ediyor. Özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri, refah payı eklenerek memur emekli aylığıyla eşitlenme beklentisi içinde. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 06:48 Güncelleme 28 Kasım 2023, 07:47
Emekliye %71 + %8’lik Refah Payı zammı geldi! ’1 oran’ hesabı; 7.500 TL alan SSK, Bağkur’luya en düşük 15.075,72 TL maaş çıktı! %4 ek ödeme dahil... 1

Türkiye'de milyonlarca emeklinin ve çalışanın merakla beklediği Ocak zamlarına dair önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 39.59, memur ve emeklilerine ise yüzde 51.44 oranında zam yapılması bekleniyor. Peki, emekli maaşları ne kadar olacak 2024? İşte hesaplı tablolar...

Emekliye %71 + %8’lik Refah Payı zammı geldi! ’1 oran’ hesabı; 7.500 TL alan SSK, Bağkur’luya en düşük 15.075,72 TL maaş çıktı! %4 ek ödeme dahil... 2

Emeklilerin Ocak zammı yaklaşırken, gözler ek iyileştirmeye çevrildi.

Emekliye %71 + %8’lik Refah Payı zammı geldi! ’1 oran’ hesabı; 7.500 TL alan SSK, Bağkur’luya en düşük 15.075,72 TL maaş çıktı! %4 ek ödeme dahil... 3

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da dün gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlarken ipucunu verdi.

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