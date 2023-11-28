Emekliye %71 + %8'lik Refah Payı zammı geldi! '1 oran' hesabı; 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya en düşük 15.075,72 TL maaş çıktı! %4 ek ödeme dahil...

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Türkiye'de milyonlarca emeklinin ve çalışanın merakla beklediği Ocak zamlarına dair önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 39.59, memur ve emeklilerine ise yüzde 51.44 oranında zam yapılması bekleniyor. Peki, emekli maaşları ne kadar olacak 2024? İşte hesaplı tablolar...