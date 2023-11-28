Emekliye %71 + %8'lik Refah Payı zammı geldi! '1 oran' hesabı; 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya en düşük 15.075,72 TL maaş çıktı! %4 ek ödeme dahil...

Türkiye'de milyonlarca emeklinin ve çalışanın merakla beklediği Ocak zamlarına dair önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 39.59, memur ve emeklilerine ise yüzde 51.44 oranında zam yapılması bekleniyor. Peki, emekli maaşları ne kadar olacak 2024? İşte hesaplı tablolar...
Emeklilerin Ocak zammı yaklaşırken, gözler ek iyileştirmeye çevrildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da dün gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlarken ipucunu verdi.