Emekliye %40.27 maaş zammı çıktı! 2 oran hesabı; 7.500, 8.500 TL alan SSK, Bağkur'lulara %5-10'luk Refah Payı iyileştirmesi geliyor! İkramiye + %4 ek ödeme...

Aralık ayında 4.7 milyon çalışan emekliye, 5 bin lira ikramiye ödenmesi planlanırken, yeni yıla da maaşlara yapılacak zam müjdesi ekleniyor. Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur'luları sevindirecek iki farklı iyileştirme formülü gündemde. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte kalem kalem maaşlar...
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; yılın sonuna yaklaşılırken, emeklilerin gündemine ikramiye ve zamlar oturdu. Çalışmayan emeklilerin, dul ve yetimlerin ardından çalışan emeklilere de 5 bin lira ikramiye ödemesi yapılacak, Ocak'ta da tüm maaşlara zam söz konusu olacak.
ÇALIŞANLAR DA ALACAK
Yaklaşık 12 milyon kişiye 11-14 Kasım tarihleri arasında verilen tek seferlik ikramiyenin, düzenlemenin dışında kalan emeklilere de ödenmesi için düzenleme hazırlandı. Yasalaşmasının ardından yaklaşık 4.7 milyon çalışan emekli de 5 bin liralık bu ikramiyeden yararlanacak. Ödemenin Aralık ayı içerisinde yapılması beklenirken, Ocak ayı da tüm emekliler için zam ayı olacak.