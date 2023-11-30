Emekliye %40.27 maaş zammı çıktı! 2 oran hesabı; 7.500, 8.500 TL alan SSK, Bağkur'lulara %5-10'luk Refah Payı iyileştirmesi geliyor! İkramiye + %4 ek ödeme...

1 Aralık ayında 4.7 milyon çalışan emekliye, 5 bin lira ikramiye ödenmesi planlanırken, yeni yıla da maaşlara yapılacak zam müjdesi ekleniyor. Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur'luları sevindirecek iki farklı iyileştirme formülü gündemde. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte kalem kalem maaşlar...

2 Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; yılın sonuna yaklaşılırken, emeklilerin gündemine ikramiye ve zamlar oturdu. Çalışmayan emeklilerin, dul ve yetimlerin ardından çalışan emeklilere de 5 bin lira ikramiye ödemesi yapılacak, Ocak'ta da tüm maaşlara zam söz konusu olacak.