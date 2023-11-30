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Emekliye %40.27 maaş zammı çıktı! 2 oran hesabı; 7.500, 8.500 TL alan SSK, Bağkur'lulara %5-10'luk Refah Payı iyileştirmesi geliyor! İkramiye + %4 ek ödeme...

Ocak ayında gerçekleşecek enflasyon zammı için heyecanlı bekleyiş sürerken, AA Finans'ın Kasım ayı Enflasyon Beklenti Anketi önemli ipuçları sunuyor. Tahminlere göre, Türkiye genelinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışının emekli maaşlarına yansıması bekleniyor. Enflasyon zammının yanı sıra, refah payıyla birlikte emeklilere yüzde 50'ye varan artış yapılması planlanıyor. İlgili düzenlemenin Meclis'e sevk edilmesiyle birlikte, kök aylıklarda yaşanacak artışın kesin oranı belirlenecek. Peki, Ocak 2024'te en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilen hesaplamalar...

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 06:31 Güncelleme 30 Kasım 2023, 06:39
Emekliye %40.27 maaş zammı çıktı! 2 oran hesabı; 7.500, 8.500 TL alan SSK, Bağkur’lulara %5-10’luk Refah Payı iyileştirmesi geliyor! İkramiye + %4 ek ödeme... 1

Aralık ayında 4.7 milyon çalışan emekliye, 5 bin lira ikramiye ödenmesi planlanırken, yeni yıla da maaşlara yapılacak zam müjdesi ekleniyor. Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur'luları sevindirecek iki farklı iyileştirme formülü gündemde. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte kalem kalem maaşlar...

Emekliye %40.27 maaş zammı çıktı! 2 oran hesabı; 7.500, 8.500 TL alan SSK, Bağkur’lulara %5-10’luk Refah Payı iyileştirmesi geliyor! İkramiye + %4 ek ödeme... 2

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; yılın sonuna yaklaşılırken, emeklilerin gündemine ikramiye ve zamlar oturdu. Çalışmayan emeklilerin, dul ve yetimlerin ardından çalışan emeklilere de 5 bin lira ikramiye ödemesi yapılacak, Ocak'ta da tüm maaşlara zam söz konusu olacak.

Emekliye %40.27 maaş zammı çıktı! 2 oran hesabı; 7.500, 8.500 TL alan SSK, Bağkur’lulara %5-10’luk Refah Payı iyileştirmesi geliyor! İkramiye + %4 ek ödeme... 3

ÇALIŞANLAR DA ALACAK

Yaklaşık 12 milyon kişiye 11-14 Kasım tarihleri arasında verilen tek seferlik ikramiyenin, düzenlemenin dışında kalan emeklilere de ödenmesi için düzenleme hazırlandı. Yasalaşmasının ardından yaklaşık 4.7 milyon çalışan emekli de 5 bin liralık bu ikramiyeden yararlanacak. Ödemenin Aralık ayı içerisinde yapılması beklenirken, Ocak ayı da tüm emekliler için zam ayı olacak.

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