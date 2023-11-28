EYT'siz 58-60-61-62 yaşında kademeli emeklilik! 2008-2009-2010 işe giriş tarihi olanlara 4600 gün yeterli olacak! SGK gün yıl tablosu değişti

1 igortalı çalışanların emeklilik süreçlerini daha esnek ve erken bir şekilde yönetmelerini sağlayan kademeli emeklilik sistemi, giderek artan bir ilgiyle karşılanıyor. Bu sistem, belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaşan çalışanlara kısmi emeklilik imkanı tanıyarak, emeklilik yaşını beklemek istemeyenlere çeşitli avantajlar sunuyor.

2 Türkiye'de gündemde olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, 8 Eylül 1999 ve önce sigortalı olanları kapsayarak emeklilik şartlarında önemli değişikliklere neden oluyor. Ancak, EYT düzenlemesinden etkilenmeyen sigortalılar için de işe giriş tarihleri kademeli yaş şartlarını belirliyor.