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EYT'siz 58-60-61-62 yaşında kademeli emeklilik! 2008-2009-2010 işe giriş tarihi olanlara 4600 gün yeterli olacak! SGK gün yıl tablosu değişti

1999 öncesi emeklilik yasası kapsamında sigortalı olanlar için yaş şartı olmadan emekli olma imkanı tanınıyor. Prim günü ve sigortalılık süresi tamamlanan yaklaşık 3 milyon vatandaş, bu yeni düzenlemeyle birlikte emeklilik hakkına kavuşuyor. Uzmanlar, yıllar içinde bu rakamın 5 milyonu aşmasını bekliyor. Ancak, 1999 yılından sonra sigortalı olanlar için kademeli bir yaş şartı bulunuyor. Yani kısmi emeklilik için de kademeli prim sistemi devreye giriyor. İşte bu kapsamda merak edilen yaş ve prim tabloları...

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 07:44 Güncelleme 28 Kasım 2023, 07:44
EYT’siz 58-60-61-62 yaşında kademeli emeklilik! 2008-2009-2010 işe giriş tarihi olanlara 4600 gün yeterli olacak! SGK gün yıl tablosu değişti 1

igortalı çalışanların emeklilik süreçlerini daha esnek ve erken bir şekilde yönetmelerini sağlayan kademeli emeklilik sistemi, giderek artan bir ilgiyle karşılanıyor. Bu sistem, belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaşan çalışanlara kısmi emeklilik imkanı tanıyarak, emeklilik yaşını beklemek istemeyenlere çeşitli avantajlar sunuyor.

EYT’siz 58-60-61-62 yaşında kademeli emeklilik! 2008-2009-2010 işe giriş tarihi olanlara 4600 gün yeterli olacak! SGK gün yıl tablosu değişti 2

Türkiye'de gündemde olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, 8 Eylül 1999 ve önce sigortalı olanları kapsayarak emeklilik şartlarında önemli değişikliklere neden oluyor. Ancak, EYT düzenlemesinden etkilenmeyen sigortalılar için de işe giriş tarihleri kademeli yaş şartlarını belirliyor.

EYT’siz 58-60-61-62 yaşında kademeli emeklilik! 2008-2009-2010 işe giriş tarihi olanlara 4600 gün yeterli olacak! SGK gün yıl tablosu değişti 3

EYT kapsamında emeklilik hakkı kazananlar, 8 Eylül 1999 ve önce sigortalı olarak işe başlayanlardan oluşuyor. Bu grup için emeklilik şartları, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısının bir arada yerine getirilmesini gerektiriyor. Ancak, 23 Mart 2002 tarihinden sonraki dönemde sigortalı olanlar için kademeli bir yaş şartı belirlenmiş durumda.

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