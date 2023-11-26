Emekliye %70.21 zamlı maaş hesabı çıktı! Çıtır tablo geldi... 7.500 TL alan SSK, Bağkur, Emekli Sandığı'na en düşük maaş 14.656 TL olacak! 8 Puan Refah Pay dahil...

1 Yılın sonuna yaklaşırken, gözler Ocak ayındaki zam oranlarına çevrildi. Özellikle emekliler için bu dönem, enflasyon verilerinin belirleyici olduğu bir zam sürecini işaret ediyor. Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi, bu konuda önemli ipuçları sunuyor. İşte tablo tablo maaşlar...

2 Yılın sonuna yaklaşırken, 2023 Ocak ayındaki emekli maaşı zamları, özellikle emekliler tarafından büyük bir merak ve ilgiyle bekleniyor. Bu zamların belirlenmesinde en önemli faktörlerden biri, ekonomik göstergeler ve enflasyon verileri olmaktadır. Bu noktada, Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi, önemli bir ışık tutuyor.