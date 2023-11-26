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Emekliye %70.21 zamlı maaş hesabı çıktı! Çıtır tablo geldi... 7.500 TL alan SSK, Bağkur, Emekli Sandığı'na en düşük maaş 14.656 TL olacak! 8 Puan Refah Pay dahil...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yeni yılda beklenen zam oranlarını merakla beklerken, Finansal Kurumlar Birliği'nin Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nden gelen sonuçlar, artış hakkında önemli ipuçları sunuyor. Anket sonuçlarına göre, önümüzdeki 6 aylık dönemde öngörülen enflasyon oranları, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı hakkında önemli verileri göz önüne koydu. Takvim.com.tr'nin detaylı hesaplamalarına göre, yüzde 39.59'luk zam oranıyla yeni emekli maaşları hesaplandı. Peki, Ocak'ta en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 18:07 Güncelleme 26 Kasım 2023, 18:07
Emekliye %70.21 zamlı maaş hesabı çıktı! Çıtır tablo geldi... 7.500 TL alan SSK, Bağkur, Emekli Sandığı’na en düşük maaş 14.656 TL olacak! 8 Puan Refah Pay dahil... 1

Yılın sonuna yaklaşırken, gözler Ocak ayındaki zam oranlarına çevrildi. Özellikle emekliler için bu dönem, enflasyon verilerinin belirleyici olduğu bir zam sürecini işaret ediyor. Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi, bu konuda önemli ipuçları sunuyor. İşte tablo tablo maaşlar...

Emekliye %70.21 zamlı maaş hesabı çıktı! Çıtır tablo geldi... 7.500 TL alan SSK, Bağkur, Emekli Sandığı’na en düşük maaş 14.656 TL olacak! 8 Puan Refah Pay dahil... 2

Yılın sonuna yaklaşırken, 2023 Ocak ayındaki emekli maaşı zamları, özellikle emekliler tarafından büyük bir merak ve ilgiyle bekleniyor. Bu zamların belirlenmesinde en önemli faktörlerden biri, ekonomik göstergeler ve enflasyon verileri olmaktadır. Bu noktada, Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi, önemli bir ışık tutuyor.

Emekliye %70.21 zamlı maaş hesabı çıktı! Çıtır tablo geldi... 7.500 TL alan SSK, Bağkur, Emekli Sandığı’na en düşük maaş 14.656 TL olacak! 8 Puan Refah Pay dahil... 3

FKB'nin yayınladığı ankete göre, katılımcıların 2023 yıl sonu enflasyon beklentisi ortalaması yüzde 67.19 olarak kaydedildi. Ankette yer alan katılımcıların cari yıl sonu enflasyon beklentileri çeşitlilik arz ediyor.

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