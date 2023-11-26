5 bin TL çalışan emekli ikramiyesi tahsis numarasına göre ödeme günleri! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, EYT çalışan emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

1 Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla verilen 5000 TL'lik ikramiye, önceki aşamada çalışmayan emeklilere yönelikti, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni talimatıyla birlikte bu avantajdan çalışan emekliler de faydalanacak. Bu gelişme, çalışan binlerce emeklinin gündeminde büyük bir yer tutuyor. Peki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, EYT çalışan emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

2 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, çalışan emeklilere de 5000 TL ikramiye verilmesi için yapılan çalışmalar tamamlandı. Bu müjdeli haber, çalışan emekliler arasında heyecan ve memnuniyetle karşılandı.