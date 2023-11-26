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5 bin TL çalışan emekli ikramiyesi tahsis numarasına göre ödeme günleri! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, EYT çalışan emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında çalışan emekliler arasında heyecan dorukta. Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla emeklilere verilen 5000 TL ikramiyenin çalışan emeklilere de verilmesi gündemde yer alıyor. Bu noktada milyonlarca çalışan emekli vatandaş 5 bin TL ödemenin ne zaman ödeneceğini ve kimlerin bu avantajdan yararlanacağını araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili bakanlıklara talimat vererek çalışan emeklilere de ikramiye verileceğini açıkladı. Peki Emekli Sandığı, EYT, SSK, Bağ-Kur çalışan emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

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Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 12:56 Güncelleme 26 Kasım 2023, 13:01
5 bin TL çalışan emekli ikramiyesi tahsis numarasına göre ödeme günleri! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, EYT çalışan emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 1

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla verilen 5000 TL'lik ikramiye, önceki aşamada çalışmayan emeklilere yönelikti, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni talimatıyla birlikte bu avantajdan çalışan emekliler de faydalanacak. Bu gelişme, çalışan binlerce emeklinin gündeminde büyük bir yer tutuyor. Peki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, EYT çalışan emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

5 bin TL çalışan emekli ikramiyesi tahsis numarasına göre ödeme günleri! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, EYT çalışan emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, çalışan emeklilere de 5000 TL ikramiye verilmesi için yapılan çalışmalar tamamlandı. Bu müjdeli haber, çalışan emekliler arasında heyecan ve memnuniyetle karşılandı.

5 bin TL çalışan emekli ikramiyesi tahsis numarasına göre ödeme günleri! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, EYT çalışan emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 3

Yapılan düzenleme ile birlikte, emeklilerin maddi sıkıntılarına destek olmak amacıyla Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla ödenen ikramiye, daha geniş bir kesime ulaşacak.

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